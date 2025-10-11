Ponad 800 Rosjan otrzymało nakaz opuszczenia kraju do poniedziałku

Po tym jak Rosja w lutym 2022 r. rozpoczęła inwazję na Ukrainę, Łotwa znowelizowała ustawę o imigracji, a w 2024 r. dodatkowo ją zaostrzyła. Zgodnie z jej literą rosyjscy obywatele ubiegający się o status rezydenta długoterminowego UE na Łotwie musieli do 30 czerwca 2025 r. wykazać się znajomością języka łotewskiego na poziomie A2, a także przejść kontrolę bezpieczeństwa i weryfikację danych osobowych.

Reklama

Nowe przepisy objęły około 30 tys. Rosjan. Większość z nich spełniła stawiane wymagania, a około 2,6 tys. zdecydowało się opuścić Łotwę.

Jednak 841 obywateli Rosji nie złożyło wymaganych dokumentów w terminie. Madara Puķe, szefowa działu komunikacji w łotewskim Urzędzie ds. Obywatelstwa i Migracji (PMLP), poinformowała, że osoby te otrzymały nakaz opuszczenia kraju do 13 października.

"Dowiedzą się o zmianach, jak wstrzymamy wypłatę emerytur"

Wydaje się, że chodzi tu w większości o starszych ludzi, którzy nie byli świadomi zmian prawnych. – Dopiero gdy przestają otrzymywać emeryturę, zaczynają się orientować, że coś jest nie tak – powiedziała Maira Roze, szefowa PMLP, w programie "De Facto' łotewskiego nadawcy publicznego.

– Zadzwonią i zapytają: dlaczego nie dostaję emerytury? Odpowiemy im: nie ma pan/pani pozwolenia na pobyt. Wtedy zapytają: gdzie mam je otrzymać? Odpowiemy im: należało zastosować się do przepisów – relacjonowała.

W pisemnym oświadczeniu Madary Puķe, cytowanym przez serwis Politico, poinformowała, że po 13 października takie osoby będą przebywać na Łotwie "nielegalnie". Dodała, że zostaną im odebrane świadczenia społeczne. W przypadku dalszego ignorowania przepisów bez uzasadnionej przyczyny rosyjskim obywatelom grozić będzie przymusowe wydalenie z kraju.

Łotwa apeluje do UE. Stawia zakazy dla Rosjan i Białorusinów

W ostatnich miesiącach Łotwa podejmuje kolejne kroki w celu zwiększenia bezpieczeństwa w związku z eskalacją działań hybrydowych ze strony Rosji. W maju minister spraw zagranicznych Baiba Braže zaapelowała do państw Unii Europejskiej o wstrzymanie wydawania wiz obywatelom Rosji.

Z kolei w czerwcu łotewski parlament zakazał obywatelom Rosji i Białorusi pracy w sektorach o znaczeniu strategicznym oraz nabywania nieruchomości na terenie kraju.