W czwartek w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem posłanek PiS. Posłanka Marlena Maląg powiedziała, że polityka społeczna jest w DNA Prawa i Sprawiedliwości. "Zmiana sytuacji polskich rodzin, rodzin z dziećmi, seniorów, osób z niepełnosprawnymi była i jest naszym priorytetem" - podkreśliła.

Przypomniała, że została przyjęta, przygotowana oraz wdrożona w życie strategia na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych do 2030 r. "Zostawiliśmy konkretny plan działania, co jeszcze trzeba zrobić" - mówiła.

Aktywny udział w dobrych działaniach?

Wspomniała, że ostatnio odbyło się pierwsze czytanie projektu o zwiększeniu renty socjalnej do minimalnego wynagrodzenia. "Oczywiście będziemy popierać ten projekt". (...) "Będziemy wszystkie dobre działania dla osób z niepełnosprawnościami wspierać" - powiedziała.

Przypomniała, że ustawa o świadczeniu wspierającym, która weszła 1 stycznia 2024 r. jest planem zawartym w konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. "Jest to danie możliwości osobie z niepełnosprawnościami, opiekunowi do niezależnego, godnego życia i samodzielnego podejmowania decyzji" - powiedziała. Dodała, że jeśli renta socjalna wzrośnie do minimalnego wynagrodzenia, to również wzrośnie świadczenie wspierające. "Będziemy brać aktywny udział w dobrych działaniach dla Polski" - podsumowała.

Polityczki o polityce

Posłanka PiS Urszula Rusecka zaapelowała "do Koalicji 13 grudnia", aby nie wprowadzała w polityce na rzecz osób niepełnosprawnych "takiego chaosu i takiego bezprawia, jakie mamy do czynienia w prokuraturze, czy w mediach publicznych". Zwróciła się też z apelem, by nie dzielić środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Posłanka PiS Agnieszka Ścigaj podkreśliła, że politycy powinni robić wszystko, by osoby z niepełnosprawnościami mogły samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. "Traktujmy osoby z niepełnosprawnościami (...) priorytetowo" - zaapelowała. (PAP)

Autorka: Iga Leszczyńska