Stosując tę ulgę w PIT, zyskasz sporą kwotę

Jedną z ulg podatkowych z katalogu PIT-0 jest ulga dla powracających. Choć potocznie podatnicy określają ją właśnie jako ulgę, to zgodnie z przepisami jest to zwolnienie podatkowego, które polega na tym, że przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski, są wolne od podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł, (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Należy jednak pamiętać, że nie chodzi w tym wypadku o wszystkie przychody, a o te wskazane przez ustawodawcę, czyli:

- ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,

- z umów zlecenia,

- z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej, podatkiem liniowym, podatkiem od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

- z zasiłku macierzyńskiego.

Do skorzystania ze zwolnienia podatnik ma prawo w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania albo od początku roku następnego. Należy pamiętać również o tym, że omawiana ulga ma zastosowanie do podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Polski po 31 grudnia 2021 r.

Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku z tego tytułu nie uwzględnia się przychodów:

- podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie updof (np. podatku od wygranych w konkursach, podatku od małych umów albo podatku z zysków kapitałowych),

- zwolnionych od podatku dochodowego oraz

- od których, na podstawie przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, zaniechano poboru podatku.

Prawie 5000 złotych zostanie na koncie

Aby zwolnienie mogło zostać zastosowane, podatnik musi spełnić 5 warunków:

1) podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Polski w okresie obejmującym:

- trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Polski, oraz

- okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Polski, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

2) podatnik posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego UE lub EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej lub miał miejsce zamieszkania:

- nieprzerwanie co najmniej przez okres, o którym mowa w warunku drugim, w państwie członkowskim UE lub EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub USA, lub

- na terytorium Polski nieprzerwanie przez co najmniej pięć lat kalendarzowych poprzedzających okres, o którym mowa w warunku drugim.

3) podatnik posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia,

4) w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,

5) podatnik nie korzystał uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Należy również pamiętać o tym, że suma przychodów zwolnionych od podatku nie tylko z tytułu ulgi na powrót, ale i na podstawie innych zwolnień z grupy PIT-0 nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85.528 złotych. Oznacza to, że w przybliżeniu podatnik, którego przychód na przestrzeni tych 12 miesięcy wyniósłby właśnie 85.528 złotych, zaoszczędziłby prawie 5000 złotych, bo jego miesięczny przychód wyniósłby ok. 7127 złotych, a należny z tego tytułu podatek ok. 408 złotych, a więc w skali roku 4896 złotych.