Wigilia dniem ustawowo wolnym od pracy [pełna lista dni wolnych w 2025 roku]

Po burzliwej debacie w Sejmie Wigilia Bożego Narodzenia trafiła do zamkniętego katalogu świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Katalog ten zawarty jest w krótkiej, ale bardzo ważnej ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 296). Obejmuje ona zarówno święta państwowe, jak i kościelne.

Lista dni ustawowo wolnych od pracy obejmuje:

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

drugi dzień Wielkiej Nocy

1 maja – Święto Państwowe

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

pierwszy dzień Zielonych Świątek

Boże Ciało

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia (nowość od 2025 r.)

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Wigilia dniem wolnym od pracy również dla pracowników handlu

Wigilia Bożego Narodzenia jest – z pewnymi wyjątkami – dniem wolnym od pracy zarobkowej dla wszystkich pracowników, w tym także zatrudnionych w handlu. W niedziele i święta w placówkach handlowych obowiązuje zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, jak również zakaz powierzania pracownikom takich czynności.

Zakaz ten nie dotyczy jednak samego przedsiębiorcy. Może on samodzielnie obsługiwać klientów 24 grudnia, a także korzystać z nieodpłatnej pomocy najbliższych – małżonka, dzieci czy rodziców. Warunkiem jest, aby osoby te nie były na co dzień zatrudnione w jego firmie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Ważne Zakaz pracy w handlu obejmuje nie tylko pracowników, ale też osoby zatrudnione w placówce handlowej na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dla kogo Wigilia 2025 będzie jednak dniem pracującym?

Choć po raz pierwszy w historii Wigilia staje się dniem ustawowo wolnym, nie każdy będzie mógł skorzystać z tego przywileju. Są zawody i usługi, których nie można przerwać – nawet w święta. Zasady te określa art. 151¹⁰ Kodeksu pracy.

Praca w Wigilię jest dozwolona m.in.:

w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia, ochrony mienia, środowiska lub usuwania awarii,

w ruchu ciągłym,

przy pracy zmianowej,

podczas niezbędnych remontów,

w transporcie i komunikacji,

w zakładowych strażach pożarnych i służbach ratowniczych,

przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,

w rolnictwie i hodowli,

przy pracach o szczególnej użyteczności społecznej i zaspokajających codzienne potrzeby ludności – w tym w:

usługach dla ludności,

gastronomii,

hotelarstwie,

jednostkach gospodarki komunalnej,

placówkach służby zdrowia zapewniających całodobową opiekę,

domach pomocy społecznej oraz placówkach pieczy zastępczej,

instytucjach kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku.

Ponadto praca może być świadczona przez osoby zatrudnione w systemie, w którym pracuje się wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta, a także przez pracowników obsługujących usługi wykonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeśli odbiorcą jest państwo, w którym 24 grudnia nie jest dniem wolnym.

Osobom, które mimo wszystko będą pracować, pracodawca ma obowiązek oddać inny dzień wolny – najczęściej do 31 grudnia, jeżeli okres rozliczeniowy kończy się wraz z rokiem kalendarzowym.

Wyjątki od zakazu handlu w Wigilię. Kto jescze może pracować 24 grudnia?

Zakaz pracy w handlu również przewiduje liczne wyjątki. Zostały one wymienione w art. 6 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2025 r. poz. 301).

W Wigilię mogą działać m.in.:

stacje paliw,

kwiaciarnie,

apteki i punkty apteczne,

lecznice dla zwierząt,

sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami,

kioski z prasą, biletami, wyrobami tytoniowymi i kuponami gier,

placówki pocztowe,

sklepy w obiektach infrastruktury krytycznej,

sklepy w hotelach,

sklepy w obiektach kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku,

stoiska na festynach, jarmarkach i imprezach okolicznościowych,

sklepy w placówkach zdrowotnych świadczących całodobową opiekę,

sklepy na dworcach, w portach i przystaniach – w zakresie obsługi podróżnych,

sprzedaż ryb z gospodarstw rybackich i statków,

sklepy w portach lotniczych,

strefy wolnocłowe,

sklepy w środkach transportu oraz na statkach i platformach,

sklepy w jednostkach penitencjarnych i wojskowych,

sklepy internetowe i platformy internetowe,

automaty sprzedające,

rolniczy handel detaliczny,

hurtownie farmaceutyczne,

sklepy z częściami do maszyn rolniczych (od 1 czerwca do 30 września),

punkty sprzedaży przy cmentarzach,

zakłady pogrzebowe,

sklepy prowadzone osobiście przez właściciela,

piekarnie, cukiernie i lodziarnie,

lokale gastronomiczne,

rynki rolno-spożywcze oraz powiązane z nimi sklepy,

punkty skupu płodów rolnych i runa leśnego.

Za nielegalne zobowiązanie do pracy w Wigilię grozi grzywna do 100 000 zł

Praca w Wigilię jest dopuszczalna wyłącznie w przypadkach przewidzianych przez prawo. Jeśli pracodawca mimo zakazu nakaże pracownikowi stawić się w pracy, popełnia wykroczenie zagrożone grzywną od 1000 zł do 30 000 zł.

Jeszcze surowsze kary dotyczą handlu. Przedsiębiorca, który zmusi pracownika do pracy w Wigilię mimo braku ustawowego wyjątku, naraża się na grzywnę od 1000 zł aż do 100 000 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 1965)

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2025 r. poz. 301)