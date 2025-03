2610,72 zł dodatku dopełniającego miesięcznie trafi do rencistów

Dodatek dopełniający to świadczenie, które funkcjonuje od 1 stycznia 2025 roku. Jednak już 1 marca tego roku jego wysokość uległa zmianie. Ma to oczywiście związek z waloryzacją rent i emerytur. Po jej przeprowadzeniu wysokość dodatku to 2610,72 zł. Pieniądze są przeznaczone dla rencistów socjalnych, którzy są całkowicie niezdolni do pracy oraz niezdolni do samodzielnej egzystencji. Jako świadczenie związane z rentą socjalną, dodatek podlega takim samym regułom jak i ona, a więc nie tylko podlega waloryzacji, ale również może zostać odpowiednio obniżone lub zawieszone, w zależności od przychodów.

Choć prawo do dodatku można było nabyć od 1 stycznia 2025 roku, to jednak jego wypłaty ruszą dopiero w maju tego roku. To zaś oznacza, że na konta uprawnionych trafi odpowiednie wyrównanie. Jaka będzie jego wysokość? Będzie to suma świadczeń za miesiące od stycznia do maja, czyli po 2520 zł za styczeń i luty oraz po 2610,72 zł za marzec, kwiecień i maj. Wypłata obejmie więc łącznie 12.870 zł brutto. Kwoty, który trafią na konta uprawnionych będą oczywiście odpowiednio niższe, bo dodatek, analogicznie jak renta, podlega opodatkowaniu i jest od niego pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Nie każdy musi złożyć wniosek

Z punktu widzenia osób uprawnionych jak zawsze istotnym pytaniem jest w takiej sytuacji to, czy aby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć wniosek? Osoby, które na dzień 1 stycznia 2025 roku miały przyznaną rentę socjalną, nie muszą podejmować żadnych działań. One otrzymają dodatek dopełniający automatycznie, a informację o jego przyznaniu przekaże ZUS. Wniosek powinny natomiast złożyć te osoby, które na dzień 1 stycznia 2025 roku miały prawo do renty socjalnej i były całkowicie niezdolne do pracy, ale nie miały orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wniosek EDD-SOC jest dostępny na stronie internetowej ZUS oraz w jego placówkach.

Osoby uprawnione muszą w związku z wypłatą tego dodatku pamiętać o jeszcze jednej ważnej kwestii. Jeżeli pobierają rentę socjalną oraz świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, to w momencie uzyskania prawa do dodatku dopełniającego utracą prawo do świadczenia uzupełniającego. Od 1 marca 2025 r. łączna kwota przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych nie może bowiem przekraczać 2552,39 zł. Prawo do dodatku dopełniającego wpłynie również na prawo do renty rodzinnej. W przypadku osób, które pobierają ją łącznie z rentą socjalną, ich łączna kwota nie może przekroczyć 300 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a więc obecnie 5636,73 zł. W sytuacji, gdy kwota ta zostanie przekroczona, renta socjalna jest obniżana (jednak nie może być niższa niż 187,89 zł, czyli 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy).