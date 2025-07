Kto może starać się o kredyt gotówkowy?

Największą zaletą kredytów gotówkowych jest elastyczność – kredytobiorca sam decyduje, na co przeznaczy uzyskane pieniądze. W przeciwieństwie do kredytów celowych, takich jak hipoteczny czy samochodowy, tutaj nie trzeba przedstawiać dokumentów potwierdzających sposób wykorzystania środków. Kto i na jakich zasadach może zatem starać się o kredyt gotówkowy?

Reklama

O kredyt mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, posiadające stałe źródło dochodu oraz spełniające określone wymagania danego banku. Instytucje finansowe analizują zdolność kredytową wnioskodawcy, a także sprawdzają jego historię kredytową. Weryfikacji podlegają zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i prowadzące działalność gospodarczą. Bardzo istotne znaczenie ma stabilność dochodów.

Jakie znaczenie ma historia kredytowa?

Historia kredytowa to jeden z kluczowych elementów oceny wniosku kredytowego. Banki sprawdzają raporty w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), gdzie zapisane są informacje o wcześniejszych zobowiązaniach kredytowych i ich spłacie. Osoby, które terminowo regulowały swoje raty, mogą liczyć na lepsze warunki kredytu. Z kolei negatywne wpisy, takie jak opóźnienia w spłacie, mogą wpłynąć na decyzję banku i skutkować odmową udzielenia finansowania.

Przed złożeniem wniosku o kredyt gotówkowy warto samodzielnie sprawdzić swoją historię kredytową. Można to zrobić poprzez pobranie raportu z BIK. Jeśli znajdują się w nim nieuregulowane zobowiązania lub zaległości, należy je spłacić przed ubieganiem się o kredyt.

Dobrą praktyką jest też budowanie pozytywnej historii kredytowej poprzez terminowe regulowanie rat innych zobowiązań, takich jak karty kredytowe czy zakupy na raty.

Jak banki oceniają zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to wskaźnik określający, czy dana osoba jest w stanie spłacić swoje zobowiązanie zgodnie z harmonogramem. Banki analizują wysokość dochodów, stałe wydatki oraz inne zobowiązania finansowe. Kluczowe czynniki wpływające na ocenę zdolności kredytowej to wysokość i źródło dochodów, poziom miesięcznych zobowiązań, liczba osób na utrzymaniu oraz historia kredytowa. Często banki korzystają z tzw. wskaźnika DTI (Debt-to-Income), czyli stosunku zadłużenia do dochodów. Jeśli jest on zbyt wysoki, wnioskodawca może mieć trudności z uzyskaniem kredytu. Osoby, które mają wysokie stałe zobowiązania, mogą zwiększyć swoją zdolność kredytową np. poprzez konsolidację długów lub spłatę części aktualnych zobowiązań przed złożeniem nowego wniosku.

Jak złożyć wniosek o kredyt?

Pierwszym krokiem jest określenie własnych potrzeb finansowych i ustalenie, jaka kwota kredytu będzie odpowiednia oraz jaki okres spłaty będzie najkorzystniejszy. Następnie warto zapoznać się z warunkami w różnych bankach, aby wybrać instytucję, która najlepiej odpowiada indywidualnym oczekiwaniom. Kolejnym etapem jest złożenie wniosku, co można zrobić zarówno w oddziale banku, przez internet czy telefonicznie. Wraz z wnioskiem kredytowym należy dostarczyć wymagane dokumenty, takie jak dowód osobisty oraz zaświadczenie o dochodach. Po złożeniu wniosku bank przeprowadza analizę kredytową, oceniając zdolność i historię kredytową klienta. W przypadku pozytywnej decyzji dochodzi do podpisania umowy, a środki zostają przekazane na konto wnioskodawcy.

Co może wpłynąć na decyzję banku?

Banki analizują wiele czynników, zanim podejmą decyzję o przyznaniu kredytu gotówkowego. Oprócz zdolności i historii kredytowej duże znaczenie mogą mieć stabilność zatrudnienia, rodzaj umowy, wiek wnioskodawcy. Osoby pracujące w jednym miejscu przez dłuższy czas są postrzegane jako bardziej wiarygodne. Umowa o pracę na czas nieokreślony może zwiększyć szanse na pozytywną decyzję kredytową, jednak nie jest to regułą.

Opracowano na zlecenie partnera - Santander Consumer Bank.

Źródła: