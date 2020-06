Indeks Stoxx 600 Europe zwyżkuje o 0,6 proc. Mocniej zyskują spółki z sektora motoryzacyjnego, bankowego, turystycznego i naftowego. Słabiej wypadają na tym tle firmy chemiczne.

Wirecar zniżkuje o 25 proc., po spadku kursu w czwartek o 62 proc. Spółka odkłada publikację swojego raportu rocznego.

Aker drożeje o 14 proc. po planie notowań Biomarine.

Inwestorzy wydają się lekceważyć w tym momencie informacje o nowych przypadkach zakażeń koronawirusem.

W Chinach w czwartek liczba chorych w stolicy kraju wzrosła do 158, co wywołało w tym kraju obawy o drugą falę epidemii.

Zła sytuacja zdrowotna dotyczy też m.in. wielu stanów w USA. W Teksasie notowane są rekordowe wzrosty nowych przypadków Covid-19, a liczba nowych przypadków na Florydzie jest powyżej średniej.

Tymczasem w W.Brytanii opublikowano lepsze od prognoz rynkowych dane z gospodarki.

Sprzedaż detaliczna, z uwzględnieniem sprzedaży paliw, w V wzrosła o 12,0 proc., podczas gdy poprzednio spadła o 18,0 proc. Analitycy spodziewali się wzrostu o 6,3 proc.

Z kolei nastroje brytyjskich konsumentów w czerwcu poprawiły się - wskaźnik zaufania wyniósł -30,0 pkt. wobec -36,0 pkt. w maju - podał GfK NOP Ltd.

Dla inwestorów to będzie ciekawy dzień.

Przywódcy krajów UE będą dyskutować o programie odbudowy o wartości 750 mld euro, który ma dać wsparcie gospodarkom po lockdownie, oraz o wieloletnim budżecie UE.

Analitycy PKO Bank Polski oceniają, że będzie to ważny sprawdzian na ile rozbudzone wcześniej oczekiwania na pomyślne zakończenie negocjacji mogą się spotkać z surową rzeczywistością (m.in. sprzeciwem niektórych krajów wobec wspólnego długu i sporami co do alokacji środków).

Po południu rozpoczną się wystąpienia bankierów z Fed, m.in. J.Powella, E.Rosengena, R.Quarlesa i L.Mester.

Tymczasem Chiny zapowiedziały przyspieszenie zakupów amerykańskich produktów rolnych - od soi po kukurydzę - aby zachować zgodność z umową pierwszej fazy podpisaną z USA na początku 2020 r.

Źródła podają, że chiński rząd zwrócił się do państwowych nabywców produktów rolnych o podjęcie wszelkich starań w celu wypełnienia porozumienia z Amerykanami.

W piątek na rynku walutowym euro kosztuje 1,1216 USD, wyżej o 0,1 proc., brytyjski funt drożeje o 0,1 proc. do 1,2442 USD, a japoński zyskuje 0,1 proc. do 106,89 za 1 USD.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb do 0,71 proc., a 10-letnich bundów bez zmian wynosi -0,41 proc.

Baryłka ropy WTI w dostawach na VII na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 39,64 USD, wyżej o 2,06 proc.

Ropa Brent w dostawach na VIII na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 42,28 USD za baryłkę, wyżej o 1,86 proc.

Złoto jest wyceniane po 1.730,92 USD za uncję, wyżej o 0,5 proc.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.35