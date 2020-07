"Czwartkowe notowania na warszawskiej giełdzie charakteryzowały się relatywnie niską zmiennością i niskimi obrotami na szerokim rynku. WIG20 w ciągu sesji pozostał w przedziale 1.789-1.802 pkt, czyli zmienność wyniosła tylko 13 pkt.(...) W piątek i na początku przyszłego tygodnia spodziewam się kontynuacji scenariusza konsolidacji WIG20 w zakresie 1.750-1.830 pkt." - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 0,19 proc. do 1.791,68 pkt., WIG zwyżkował o 0,23 proc. do 50.844,47 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,39 proc. do 3.600,67 pkt., a sWIG80 zyskał 0,07 proc. i wyniósł 14.094,1 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 933 mln zł, z czego 730 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W chwili zamknięcia warszawskich notowań niemiecki DAX zniżkował około 0,04, proc., a amerykański S&P 500 spadał 1,51 proc.

Zdaniem analityka DM BOŚ wzrost kursu KGHM wynikał przede wszystkim ze zwyżek kontraktów terminowych na miedź. Mniej znaczące były natomiast informacje o rozpoczęciu przez miedziowy koncern inwestycji w budowę farm fotowoltaicznych. Pierwsza z nich, o mocy 3 MW, ma powstać przy należącej do KGHM Hucie Miedzi Legnica.

Na czwartkowym zamknięciu kurs KGHM wzrósł o 4,32 proc. do 101,4 zł, ale w trakcie sesji osiągnął poziom 102,4 zł, osiągając roczne maksimum.

Wśród spółek z WIG20, mocno zyskały w czwartek akcje Play (+2,87 proc.).

Najbardziej spadły natomiast notowania JSW (-3,32 proc.) i CD Projektu (-3,31 proc.).

Wśród 15 sektorów, 12 odnotowało wzrosty.

Najbardziej zyskał sektor górniczy (+3,67 proc.) oraz motoryzacyjny (+2,51 proc.). Największe zniżki dotknęły sektor gamingowy (-1,12 proc.)

Wśród małych i średnich spółek wzrostami wyróżniał się w czwartek CI Games, którego kurs na zamknięciu wzrósł o 11,11 proc. do 1,4 zł po informacji, że sprzedaż gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" przekroczyła 700 tys. sztuk.

Na koniec dnia kurs notowanego na rynku NewConnect Photon Energy wzrósł o 45,74 proc. do 18,8 zł. Czwartkowe wzrosty rozpoczęły się po tym, jak spółka poinformowała o złożeniu do holenderskiego regulatora AFM prospektu w związku z zamiarem przeniesienia notowań z NewConnect na rynek regulowany GPW. Zmianie notowań nie będzie towarzyszyć emisja ani sprzedaż akcji.