Obie spółki - Parzniew Logistics Center 1 Sp. z o. o. oraz Parzniew Logistics Center Infrastructure Sp. z o. o. - powstały na podstawie umowy joint venture w styczniu 2015 roku i zrealizowały wspólną inwestycję budowlaną - Hillwood & PHN Pruszków, poinformowano.



"Pomimo pandemii pozostajemy aktywnym graczem na krajowym rynku nieruchomości i konsekwentnie realizujemy naszą strategię umacniania wiodącej pozycji w kluczowych dla nas obszarach biznesu. Jesteśmy aktywni nie tylko na rynku przestrzeni biurowych, mieszkaniowym czy hotelarskim. Przejęcie udziałów w znakomicie położonym centrum logistycznym Hillwood & PHN Pruszków w pobliżu Warszawy świetnie wpisuje się w naszą strategię dywersyfikacji działalności" - powiedział prezes PHN Marcin Mazurek, cytowany w komunikacie.



Inwestycja Hillwood & PHN Pruszków obejmuje 4 budynki magazynowe o łącznej powierzchni ok. 50,6 tys. m2, położone na 17-ha terenie. Projekt znajduje się w miejscowości Parzniew, 3 km od węzła "Pruszków" (autostrada A2) i 20 km od centrum Warszawy, co zapewnia dostęp do głównych dróg transportowych w kraju: autostrady A2 łączącej Warszawę - Poznań - Berlin, a także do obwodnicy Warszawy - trasy S8/S2, zaznaczono.



W bliskim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się stacja PKP linii Warszawa - Grodzisk, a międzynarodowy port lotniczy im. Fryderyka Chopina oddalony jest o 15 km.



"Potencjał obu firm w postaci m.in. zasobów gruntowych oraz bogatego doświadczenia w sektorze magazynowym zaowocował powstaniem parku logistycznego w partnerstwie joint venture. Dziękujemy zespołowi Polskiego Holdingu Nieruchomości za udaną współpracę" - powiedział prezes Hillwood Polska Hubert Michalak.



Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW. W 2019 r. miał 171,9 mln zł skonsolidowanych przychodów z najmu.



(ISBnews)