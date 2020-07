"Sprzedaż eksportowa jaj w skorupkach wyniosła 169 mln (I poł. 2019: 335 mln), co stanowi 34% całkowitej liczby jaj sprzedanych w I poł. 2020 (I poł. 2019: 55%)" - czytamy w komunikacie.



Na 30 czerwca 2020 r. całkowite stado spółki wynosiło 8,24 mln sztuk wobec 7,56 mln rok wcześniej. Stado niosek wzrosło do 6,91 mln sztuk wobec 6,51 mln sztuk rok w I poł. 2019 r.



Średnia jednostkowa cena sprzedaży jaj spadła o 7% r/r i wyniosła 0,059 USD/szt.



"Liczba jaj przetworzonych w I połowie 2020 roku spadła o 1% r/r i osiągnęła 290 mln (w I połowie 2019 roku: 293 mln). Spółka wyprodukowała 1 782 tony suchych produktów jajecznych i 6 598 ton płynnych produktów jajecznych (I półrocze 2019 r.: odpowiednio 1 525 ton i 7 214 ton). Ilość sprzedanych suchych produktów jajecznych wyniosła 1 658 ton (I półrocze 2019 r.: 1 030 ton), z czego wyeksportowano 1 218 ton, czyli 73% (I półrocze 2019 r.: 714 ton, 69%). Ilość sprzedanych płynnych produktów jajecznych wyniosła 6 401 ton (I połowa 2019 r.: 7 035 ton), z czego sprzedaż eksportowa wyniosła 2 467 ton, tj. 39% (I połowa 2019 r.: 3 481 ton, tj. 49%)" - czytamy dalej.



Średnia cena suchych produktów jajecznych spadła o 14% r/r do 3,96 USD/kg (w I połowie 2019 r.: 4,59 USD/kg); średnia cena płynnych produktów jajecznych spadła o 12% r/r do 1,26 USD/kg (w I połowie 2019 r.: 1,43 USD/kg), podano również.



"Chciałbym zwrócić uwagę, że w pierwszej połowie 2020 roku spółce udało się zminimalizować negatywny wpływ pandemii COVID-19 na jej działalność. Utrzymaliśmy produkcję i wielkość sprzedaży na poziomie z roku ubiegłego. Jednak zmniejszony popyt ze strony naszych klientów B2B spowodował spadek sprzedaży w segmencie produktów jajecznych. Mimo to kierownictwo uważa wyniki operacyjne za zadowalające w ciągu sześciu miesięcy 2020 roku" - skomentował prezes Ovostar Borys Bielikov, cytowany w materiale.



Grupa przedsiębiorstw Ovostar Union to firma agroprzemysłowa z Ukrainy. Zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 r.



(ISBnews)