"Gra 'KIDS: Animal Colouring' to kolejna część popularnej serii KIDS. Tym razem, jest to przeurocza kolorowanka przeznaczona dla najmłodszych graczy. Wybór obrazków jest bardzo szeroki i zabawny a gra została zaprojektowana w taki sposób, aby nawet dzieci nie potrafiące jeszcze czytać mogły się bawić" - czytamy w komunikacie.



No Gravity Games (dawniej Fat Dog Games) jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na NewConnect.



(ISBnews)