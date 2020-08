Pierwsza z nowych stacji zlokalizowana jest w Kijowie w lewobrzeżnej części miasta. To już czwarta stacja Avia w Kijowie i tak jak pozostałe przy drodze o dużym natężeniu ruchu. Obiekt wyposażony jest w sklep o powierzchni około 50 m2 z kącikiem kawowym i ciepłymi przekąskami, zaznaczono.



Druga z nowych stacji powstała w mieście Użhorod położonym w strefie przygranicznej Ukraina-Węgry-Słowacja. To druga stacja Avia w tym mieście. Tym razem stacja zlokalizowana jest w centrum miasta, podano również.



"Otwarcie nowych stacji Avia na Ukrainie traktujemy jako sygnał, że pandemia koronawirusa nie przerwała budowania naszej marki w tym kraju. Nowe stacje przyłączyły się do sieci Avia na zasadach franczyzy i zwiększyły ich liczbę na Ukrainie do 10. Bardzo się cieszę z ich pozyskania i jestem przekonany, że nasza szwajcarska marka zyska dzięki temu sporo nowych klientów" - powiedział Robert Nowek, który odpowiada za rozwój stacji Avia w Polsce i na Ukrainie, cytowany w komunikacie.



Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.



(ISBnews)