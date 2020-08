"Ocena wniosku o dofinansowanie projektu 'Budowy terminala multimodalnego w Zduńskiej Woli - Karsznice' w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.3 Transport multimodalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wykazała konieczność weryfikacji modelu finansowego i tym samym zapewnienie środków na realizację inwestycji spółce celowej, tj. Centralnemu Terminalowi Multimodalnemu (CTM)" - czytamy w komunikacie.



Maksymalne zaangażowanie PKP Cargo w związku z realizacją inwestycji wynosiło 25 mln zł. Po skorygowaniu modelu finansowego kwota finansowania inwestycji przez PKP Cargo wzrosła do 51,3 mln zł, na co składają się: 20,9 mln zł finansowania kapitałowego (z czego 1,5 mln zł zostało już wpłacone na kapitał zakładowy CTM) oraz 30,4 mln zł pożyczki na finansowanie kapitału obrotowego (prefinansowanie dotacji i finansowanie VAT), co determinuje dodatkowe zaangażowanie finansowe PKP Cargo, wskazano również.



PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)