"Obecnie Costa Coffee korzysta z trzech podstawowych rozwiązań Comarch wspierających rozwój działalności: Loyalty Management, służącego do kompleksowego zarządzania programami lojalnościowymi, Campaign Management, wspierającego zarządzanie kampaniami marketingowymi, oraz Business Intelligence, narzędzia analityki biznesowej. Jeśli chodzi o plany na przyszłość, Comarch i Costa Coffee prowadzą rozmowy obecnie o możliwości wdrożenia najnowszych mechanizmów opartych na sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym, które umożliwiłyby tej ostatniej rozpoznawanie indywidualnych wzorców zachowań i dostosowanie oferty do indywidualnych preferencji i potrzeb klientów" - czytamy w komunikacie.



Costa Coffe, powstała w 1971 roku w Londynie, to druga co do wielkości sieć kawiarni na świecie i największa sieć w Wielkiej Brytanii. Firma może pochwalić się prawie pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w branży kawowej. Posiada ponad 3800 kawiarni w 32 krajach i zatrudnia niemal 20 000 pracowników.



Comarch udostępnia Costa Coffee narzędzia zwiększające zaangażowanie klienta - Comarch Loyalty Management (CLM), system, który w bardzo prosty sposób pozwala użytkownikom na budowanie i obsługę programów lojalnościowych o różnym stopniu złożoności, oraz Comarch Campaign Management (CCM), platformę wspierającą projektowanie i realizację wielokanałowych kampanii marketingowych, podano także.



Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,44 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)