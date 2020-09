"Dadelo łączy wieloletnie doświadczenie i wiedzę zespołu zarządzającego, oferując swoim klientom szeroką gamę produktów wraz ze wszystkimi zaletami zakupów online. Działamy na dynamicznie rosnącym rynku rowerowym w Polsce. Ponadto udział e-commerce w całości sprzedaży rowerów, części i akcesoriów oraz odzieży rowerowej również rośnie zarówno w Polsce, jak i na świecie" - powiedział prezes Ryszard Zawieruszyński, cytowany w komunikacie.



Dadelo jest jednym z największych podmiotów działających na polskim rynku e-commerce wyspecjalizowanym w sprzedaży rowerów, części i akcesoriów oraz odzieży rowerowej. Spółka prowadzi sprzedaż online przez sklep internetowy działający pod marką centrumrowerowe.pl. W ofercie Dadelo znajduje się ok. 12 tys. produktów około 200 renomowanych marek, w tym m.in. Abus, Continental, Elite, Endura, Giro, Hamax, Kellys, Kross, Maxxis, Northwave, Romet, Schwalbe, Shimano, Sigma, SKS, SRAM, Thule, Tacx, Topeak, Uvex oraz marek własnych Eyen i Unity. W okresie 12 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020, Dadelo obsłużyło ponad 170 tys. zamówień internetowych, czytamy dalej.



Spółka podała także, że w pierwszej połowie 2020 r. jej przychody wyniosły 33 mln zł (+113% r/r), a wynik EBITDA 3,5 mln zł, co oznacza ok. 10-krotny wzrost r/r.



"Jesteśmy przekonani, że Dadelo będzie nadal szybko się rozwijać, m.in. dzięki naszej wiedzy o doświadczeniu w tworzeniu i zarządzaniu biznesami e-commerce zdobytymi w Oponeo.pl i możliwości korzystania z doświadczeń tej spółki dotyczących marketingu on-line i pozycjonowania stron przy wykorzystaniu własnych zasobów i rozwiązań IT połączonych ze sprawną i efektywną logistyką" - dodał Zawieruszyński.



Dadelo zamierza kontynuować rozwój działalności w obszarze handlu w segmencie e-commerce, dążąc do poszerzenia swojej oferty, zwiększenia bazy klientów i przychodów ze sprzedaży, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości oferty produktowej i obsługi klienta. Celem strategicznym spółki jest wzrost udziału rynkowego do poziomu 10% w perspektywie średnioterminowej (3-5 lat). Obecnie spółka szacuje swój udział na ok. 1% na rynku sprzedaży rowerów, części i akcesoriów rowerowych oraz odzieży rowerowej sprzedawanych zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i poprzez sprzedaż elektroniczną, podano również.



"Pandemia koronawirusa zmieniła zwyczaje konsumentów, którzy znacząco zwiększyli wolumen i wartość zakupów dokonywanych online, w tym także w branży rowerowej. Sprzyja nam też większa świadomość społeczna środowiskowa, przekładająca się na zwiększenie zainteresowania ekologicznymi formami transportu i rekreacji, sukcesywny wzrost świadomości społeczeństwa w obszarze zdrowego stylu życia i aktywności z tym związanymi oraz sukcesywny rozwój infrastruktury rowerowej w Polsce. Dzięki posiadanemu doświadczeniu, know-how, wsparciu i współpracy z Oponeo, oraz sprzyjającym tendencjom rynkowym, Dadelo ma przed sobą bardzo interesujące perspektywy dalszego rozwoju biznesu i dynamicznego powiększania udziałów rynkowych w Polsce" - podsumował Zawieruszyński.



Dadelo S.A. zostało przejęte w 2017 roku przez notowaną na GPW spółkę Oponeo.pl. Spółka prowadzi sprzedaż online przez sklep internetowy działający pod marką centrumrowerowe.pl.



