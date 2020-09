"Uważamy, że GPW jest naturalnym środowiskiem dla firm biotechnologicznych, czyli grona do którego bez wątpienia się zaliczamy. Wejście na New Connect będzie katalizatorem do dalszego rozwoju. Medicofarma SA jest producentem pierwszego polskiego testu molekularnego na koronowirusa, opracowanego przez naukowców z poznańskiego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Obecnie na rynek trafiła już czwarta wersja rozwojowa tego testu i trwają prace nad kolejnymi" - powiedział prezes Medicofarma Cezary Kilczewski, cytowany w komunikacie.



Medicofarma SA i Vitama nabędzie od głównego udziałowca posiadane przez niego i jego spółkę zależną, łącznie 7,5 mln akcje serii A i C, stanowiące 88,23% kapitału emitenta, dające prawo do 92,81% głosów na walnym zgromadzeniu akcje spółki Grupa HRC oraz przeniesie część majątku Medicofarama SA i Vitama SA zajmującej się biotechnologią w zamian za akcje serii D i E, które emitent wyemituje dla akcjonariuszy Medicofarma SA i Vitama, podano także.



Akcje serii D i E zostaną wyemitowane w ramach realizacji term sheet. Dodatkowo strony uzgodniły, że na akcjach serii C, D i E zostanie ustanowiony lock-up w ilości 50% posiadanych przez strony akcji na okres jednego roku od dnia dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku New Connect.



"Medicofarma Biotech SA to nowa nazwa giełdowej Grupy HRC SA, która będzie zajmować się przede wszystkim pracami badawczo-rozwojowymi, które będą prowadzone w nowym laboratorium w Lublinie (gdzie Vitama SA rozpoczęła prace m.in. nad lekiem przeciwnowotworowym). Z uwagi na planowane wspólnie z poznańskim Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN prace nad wieloma projektami biotechnologicznymi - drugie laboratorium zostanie otwarte wkrótce w Poznaniu. Do dyspozycji spółki będzie także laboratorium w nowoczesnym Zakładzie Farmaceutycznym Medicofarma SA w Radomiu. Vitama SA skoncentruje się na swoim dotychczasowym podstawowym biznesie - sprzedaży własnych leków i wyrobów medycznych, natomiast Medicofarma SA na produkcji kontraktowej leków, wyrobów medycznych i suplementów diety" - dodał Kilczewski.



Medicofarma to spółka zajmująca się rozwojem i produkcją farmaceutyków.



(ISBnews)