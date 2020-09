"Patrzę w przyszłość z ostrożnym optymizmem. Wierzymy, że w II półroczu uda się poprawić wyniki finansowe i osiągnąć dobre wyniki roczne" - powiedział Mazurek na konferencji prasowej.



"Jeżeli utrzyma się obecna tendencja na rynku najmu, to wynik z najmu w drugim półroczu powinien być nieznacznie lepszy rok do roku, podobnie jak w I półroczu" - dodał prezes w rozmowie z ISBnews w kuluarach konferencji.



Szef PHN podkreślił, że rynek na dzisiaj nie odnotowuje spadku stawek najmu powierzchni biurowych.



"Powierzchnie biurowe są wciąż poszukiwane, nie przewidujemy spadku naszych zakładanych stawek najmu" - zaznaczył podczas konferencji.



Prezes poinformował również, że PHN spodziewa się ok. 4 mln zł zysku brutto na koniec 2020 roku z tytułu przejęcia 100% udziałów w spółkach realizujących inwestycję parku magazynowego Hillwood & PHN Pruszków w Parzniewie, o powierzchni 50,6 tys m2.



Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW. W 2019 r. miał 171,9 mln zł skonsolidowanych przychodów z najmu.



(ISBnews)