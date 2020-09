W 2 budynkach Modern Space znajdą się 402 lokale o metrażach od 17 do 39 m2. Na parterze planowane są lokale usługowe i sklepy, a na pierwszym piętrze przestrzeń przeznaczona m.in. na Centrum Medyczne, podano.



"Notujemy rosnące zainteresowanie klientów, którzy szukają mieszkań jako opcji inwestycyjnych. Lokowanie kapitału w nieruchomości daje obecnie znacznie wyższe stopy zwrotu niż lokaty bankowe czy na rynku kapitałowym. Obserwujemy, że pewna nadpłynność gotówki na rynku jest przekierowana właśnie na inwestycje w mieszkania - także przez cudzoziemców. Mikroapartamenty Modern Space to nasza nowość i najbardziej poszukiwana powierzchnia mieszkaniowa w stolicy. Mają doskonałą lokalizację - blisko centrum, z wysokim standardem wykończenia i pakietem usług dodatkowych. To także świetna inwestycja - mały metraż pozwala na wysokie stopy zwrotu. Apartamenty można kupić i wynająć w opcji krótko i długoterminowej - a zarządzanie wynajmem prowadzić samodzielnie lub powierzyć profesjonalnemu operatorowi" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.



Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.



(ISBnews)