"Zarząd spółki dokonując przedmiotowego przeglądu i rozważając potencjalne scenariusze, będzie miał na uwadze i bezwzględnie będzie respektował najlepiej pojęty interes spółki i grupy kapitałowej spółki, jak również akcjonariuszy spółki, jej wierzycieli i interesariuszy. Przegląd opcji strategicznych ma przede wszystkim na celu wybór najkorzystniejszego sposobu zapewnienia bieżącej płynności finansowej spółki i grupy kapitałowej spółki, a także realizację długoterminowego celu spółki i grupy kapitałowej spółki, jakim jest maksymalizacja jej wartości i stanie na straży interesów akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.



Zarząd dotychczas nie podjął jakichkolwiek decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej i będzie rozważał wszelkie dostępne możliwości. Zarząd oświadcza przy tym to, że aktualnie nie ma pewności odnośnie do tego, czy w ogólności, a jeśli tak, to kiedy, decyzja o realizacji konkretnej opcji zostanie podjęta, podsumowano



Grupa 4Fun Media jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network. Skonsolidowane przychody wyniosły 58,84 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)