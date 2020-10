Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków Selvita było jednym z kluczowych założeń strategii rozwoju spółki na lata 2020-2023 ogłoszonej w kwietniu br. Dodatkowa powierzchnia laboratoryjna wyposażona zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami pozwoli zwiększyć skalę działalności oraz wdrożyć nowe innowacyjne usługi do oferty spółki, których w tym momencie Selvita nie jest w stanie rozwinąć wobec braku dostępnej powierzchni laboratoryjnej. Wpłynie to pozytywnie na dalszy rozwój spółki oraz podniesie jej konkurencyjność wśród globalnych przedklinicznych CRO, podano.



"Mamy jasny cel na najbliższe lata - zamierzamy stale umacniać swoją pozycję na globalnym rynku CRO, a rozbudowa infrastruktury laboratoryjnej oraz poszerzanie oferty Selvity jest jednym z kluczowych elementów realizacji naszego planu. Wyczerpaliśmy już dostępne zasoby powierzchni laboratoryjnej możliwe do wynajęcia w Krakowie, dlatego zdecydowaliśmy o inwestycji we własny obiekt badawczo-rozwojowy. Wśród liczących się na świecie firm CRO standardem jest prowadzenie działalności nie tylko na powierzchni wynajmowanej, ale częściowo we własnych laboratoriach. Taki mieszany model zwiększa stabilność dostawcy, a to jest ważne dla naszych klientów" - powiedział prezes Selvity Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie.



"Realizacja tej inwestycji pozwoli nam nie tylko zwiększyć skalę działalności i poszerzyć ofertę, ale także podnieść konkurencyjność, dzięki wprowadzeniu do naszego portfolio nowych, innowacyjnych technologii i usług w obszarze odkrywania i rozwoju leków" - dodał Sieczkowski.



Obecnie Selvita prowadzi działalność na ok. 5 000 m2 przestrzeni badawczej w Krakowie i Poznaniu.



Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Usług Laboratoryjnych zapewni Selvicie dodatkowe 4 000 m2 powierzchni badawczej i powstanie na nabytej przez spółkę w sierpniu br. działce zlokalizowanej przy ul. Podole w Krakowie w odległości niespełna 700 m od obecnej siedziby i laboratoriów Selvity. Powstaną w nim laboratoria chemiczne, biologiczne, biochemiczne oraz analityczne, w których pracować będzie ponad 250 osób. Prace badawczo-rozwojowe opisane w agendzie badawczej będą realizowane w latach 2023-2028, podsumowano.



Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).



(ISBnews)