"Wartość sprzedanych mieszkań i lokali usługowych w III kwartale 2020 roku: 95,1 mln zł, co daje narastająco od stycznia 2020 r.: 233,8 mln zł [...] Wartość wydanych mieszkań i lokali usługowych w III kwartale 2020 roku: 113,7 mln zł, co daje narastająco od stycznia 2020 r.: 164,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.



Na wynik finansowy w III kwartale 2020 roku mają wpływ głównie przekazania lokali w projektach Riviera Park (232 lokale) i Topiel No 18 (17 lokali), dodano.



Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.



