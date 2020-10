Inwestorzy szukający wysokich stóp zwrotu z inwestycji podbijają udziały małych firm, od e-sklepów, po producentów gier mobilnych. Udziały niemieckich detalistów Westwing Group AG i Home24 SE oraz szwedzkich Lyko Group AB i Boozt AB wzrosły w tym roku ponad dwukrotnie, przewyższając wzrost cen akcji Amazona o około 70 proc..

Zyskują też firmy nie zajmujące się handlem detalicznym, ale także związane z nowymi technologiami, takie jak LoopUp Group Plc, która produkuje oprogramowanie do wideokonferencji, czy też producent gier G5 Entertainment AB.

Jeśli chodzi o handel elektroniczny, analitycy Sanford C. Bernstein przewidują, że wzrost wydatków internetowych w przyszłym roku powróci do poziomu sprzed pandemii Covid-19.

Oto podsumowanie sytuacji niektórych europejskich spółek o niskiej kapitalizacji skupiających się na działalności online, które skorzystały na pandemii, wraz z wynikami rocznymi:

Boozt, wzrost o 138 proc.

Firma Boozt notowana na giełdzie od maja 2017 r., sprzedaje ubrania, buty i torby za pośrednictwem swojej strony internetowej. W ciągu pierwszych kilku miesięcy pandemii koronawirusa szwedzka firma zyskała ponad 300 tys. klientów w całym regionie skandynawskim, podała firma w sierpniu. Analitycy przewidują, że akcje Boozta, którego wartość rynkowa wynosi 7,4 miliarda koron, jeszcze nieznacznie wzrosną: ich średnia cena docelowa jest tylko o około 3,3 proc. wyższa niż obecnie notowana na giełdzie.

Home24, wzrost o 181 proc.

Niemiecki Home24, który wszedł na giełdę w czerwcu 2018 r., sprzedaje online meble i jest wspierany przez Kinnevik AB, największego udziałowca Zalando SE. W drugim kwartale sprzedaż wzrosła o 49 proc., pomijając wahania kursów walut, co pomogło spółce zaksięgować najbardziej zyskowny kwartał w historii i skłoniło ją do podniesienia prognozy wzrostu na cały rok.

LoopUp, wzrost o 192 proc.

Ponieważ pandemia zmusiła pracowników do pracy w domu, także LoopUp odniósł korzyści z wprowadzonych ograniczeń. I chociaż wzrost cen akcji spółki nie był tak ekstremalny, jak w przypadku Zoom Video Communications w USA, to spółka i tak zyskała wiele. "Zauważyliśmy przyspieszony wzrost i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że odnieśliśmy korzyści z faktu przejścia wielu pracowników na telepracę podczas pandemii Covid" - powiedział w wywiadzie telefonicznym współzarządzający LoopUp Steve Flavell. Analitycy, którzy śledzą notowania akcji spółki, przyznali spółce rekomendację "kupuj" i przewidują kontynuację wzrostu. LoopUp ma wartość rynkową 124,6 miliona funtów (161 milionów dolarów).

G5 Entertainment, wzrost o 266 proc.

Udziały G5 Entertainment AB poszybowały w górę, gdy ludzie zaczęli korzystać z bezpłatnych mobilnych gier logicznych i przygodowych, aby zapewnić sobie rozrywkę podczas lockdownu. W drugim kwartale przychody wzrosły o 27 proc., a średnia miesięczna liczba aktywnych użytkowników - o 13 proc. Akcje zyskiwały średnio 40 proc. rocznie, odkąd firma weszła na giełdę w Szwecji w 2006 roku, co dało jej wartość rynkową 3,4 miliarda koron.

Lyko, wzrost o 354 proc.

Lyko, firma o wartości rynkowej 6,1 miliarda koron (685 milionów dolarów), prowadzi salony stacjonarne i sprzedaje online ponad 55 tys. kosmetyków i produktów do pielęgnacji włosów. Spółka notowana na giełdzie w Sztokholmie od grudnia 2017 r. jest częścią spółki matki Lyko Holding, która posiada około połowę udziałów. W drugim kwartale sprzedaż Lyko wzrosła o 58 proc., a sprzedaż internetowa o 99 proc..

Best Of The Best - wzrost o 379 proc.

Best Of The Best organizuje konkursy online z nagrodami w postaci samochodów, gotówki, wakacji, rowerów i zegarków. Notowana na giełdzie w Londynie firma, której wartość rynkowa wynosi 161,8 miliona funtów, w czerwcu poinformowała, że ​​rozpoczyna formalny proces sprzedaży po otrzymaniu „podwyższonego poziomu zainteresowania” w następstwie całorocznych wyników obejmujących wzrost przychodów i zysków.

Westwing - wzrost o 448 proc.

Firma Westwing z siedzibą w Monachium, sprzedająca meble i akcesoria do domu, ma wartość rynkową około 400 milionów euro (468 milionów dolarów). Startupowy inwestor Rocket Internet zmniejszył swój udział w spółce do około 25 proc. z 32 proc. przed debiutem giełdowym w październiku 2018 r. Westwing podniósł w zeszłym miesiącu całoroczną prognozę przychodów, a Citigroup zauważa, że ​​model opłat licencyjnych powinien pomóc w sprzedaży i zyskach. Bank ma neutralny rating akcji, podczas gdy pozostałe trzy firmy obserwujące akcje mają rekomendacje kupna.