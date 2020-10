"Zarząd Digitree Group informuje, że z uwagi na kończący się okres obowiązywania dotychczasowej strategii rozwoju, przyjętej w dniu 31.01.2017 r. na lata 2017-2019 wraz z perspektywą do 2021 roku, […] jak również w związku z aktualną sytuacją rynkową, 14.10.2020 r., zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu działań, mających na celu opracowanie nowej strategii rozwoju grupy kapitałowej Digitree Group" - czytamy w komunikacie.



W ramach nowej strategii planowane jest szczegółowe przedstawienie przyszłych kierunków rozwoju grupy oraz jej głównych celów strategicznych, których osiągnięcie będzie miało wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową grupy kapitałowej.



"W tych kilku ostatnich latach bardzo się rozwinęliśmy jako organizacja, a zrealizowane przejęcia spółek przyniosły nam ogromny potencjał i pozwoliły na rozbudowę kompetencji, szczególnie tych dedykowanych branży e-commerce. Jeszcze w 2017 roku tylko kilkanaście procent przychodów grupy pochodziło z działań dla tego segmentu, obecnie jest to już ponad 50%. Ponadto, intensywnie pracowaliśmy również nad integracją technologii i usług oferowanych przez całą organizację" - powiedział prezes Rafał Zakrzewski, cytowany w komunikacie.



"Zmieniamy się nie tylko my, ale cały rynek digital marketingu. Nastała więc naturalna potrzeba aktualizacji głównych celów strategicznych, nad którymi będziemy pracować w IV kwartale 2020 r. Nasze plany są oczywiste, będziemy skupiać się na efektywnym zaspokajaniu potrzeb klientów w różnych segmentach biznesowych, zarówno na poziomie zaawansowanych, wielopoziomowych wdrożeń, jak również wsparcia mniejszych klientów przy pomocy rozwiązań SaaS, które produktowo bazują na naszej szerokiej ekspertyzie pochodzącej z segmentu enterprise. Jednocześnie będziemy dążyć do podniesienia poziomu osiąganych przychodów i satysfakcjonującej rentowności grupy. Szczegóły przedstawimy już wkrótce w nowej strategii naszej grupy" - dodał prezes.



Zzarząd deklaruje, iż opracowanie strategii i przekazane jej w formie finalnego dokumentu na ręce rady nadzorczej emitenta w celu zaopiniowania, nastąpi najpóźniej do 31 stycznia 2021 r.



Digitree Group (dawniej Sare) to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.



(ISBnews)