Spółka podała też, że przychody skonsolidowane w segmencie 'obsługi budów' to 111 mln zł (126,07 mln zł rok wcześniej), a w segmencie 'sprzedaży materiałów budowlanych' 33,79 mln zł wobec 38,2 mln zł.



"Analizowany okres 3 kwartałów 2020 roku to czas, w którym rozwój segmentu budownictwa został negatywnie dotknięty perturbacjami wynikającymi z rozwoju pandemii koronawirusa. W obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego tą pandemią grupa kapitałowa nie była w stanie utrzymać pozytywnych tendencji sprzedażowych notowanych w 2019 roku, co przełożyło się na prezentowane w bieżącym roku wyniki finansowe" - czytamy w komunikacie.



Według spółki, największym wyzwaniem dla grupy kapitałowej w dalszym ciągu pozostaje utrzymanie poziomów kontraktacji w segmencie 'obsługi budów', a w ramach tego segmentu szczególnie w segmencie kubaturowym.



"Notowane w bieżącym roku spadki ilości oraz wartości nowych zleceń w tym segmencie runku w zdecydowany sposób wpłynęły na powstanie ww. luki sprzedażowej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Z drugiej strony III kwartał 2020 roku przyniósł pewną stabilizację przychodów grupy kapitałowej, a nawet odnotowano pozytywną dynamikę w porównaniu z II kwartałem 2020 roku. Dzięki temu luka sprzedażowa po 3 kwartałach 2020 roku - spadek o -11,9% r/r, uległa niewielkiemu zmniejszeniu wobec danych po 2 kwartałach 2020 roku - spadek o -13,1% r/r" - czytamy dalej.



Zarząd grupy kapitałowej w dalszym ciągu podejmuje wiele inicjatyw mających na celu z jednej strony dalsze wzmacnianie procesów akwizycyjnych i handlowych, z drugiej zaś strony ciągłe monitorowanie poziomów kosztowych oraz dostosowanie poszczególnych pozycji kosztowych do niższych poziomów sprzedażowych, podsumowano w materiale.



Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.



