"Będziemy finansować także mniejsze farmy fotowoltaiczne. Widzimy, że fotowoltaika dzięki systemowi wsparcia, dzięki aukcjom nie jest obarczona dużym ryzykiem i dzięki temu możemy jeszcze lepiej dostosować ofertę dla klientów. Jesteśmy również otwarci na współpracę z innymi instytucjami finansującymi" - powiedział Mazurek w rozmowie z ISBnews.TV.



"Chcemy, aby nasze produkty służyły osiąganiu neutralności klimatycznej, aby pomagały polskim przedsiębiorcom i obywatelom w tym, by osiągać coraz lepsze efekty w zakresie zmniejszania wpływu na klimat i adaptacji do zmian klimatu" - wskazał także.



Dodał, że bank jest w trakcie aktualizacji strategii, w której chce, by "co druga złotówka" była wydawana na cele ekologiczne.



Saldo kredytów proekologicznych w BOŚ wynosiło 4 593,1 mln zł na 30 czerwca br. Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowi 35,22% salda kredytów ogółem w banku (na koniec I poł. 2019 r. wynosił 34,89%). Łączna kwota zaangażowania Grupy BOŚ w finansowanie farm wiatrowych wyniosła 1 485,5 mln zł na koniec I poł. 2020 roku wobec 1 557,1 mln zł na koniec 2019 roku.



Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.



Katarzyna Walterska



(ISBnews/ ISBnews.TV)