"Rada dyrektorów spółki podjęła uchwałę dotyczącą realizacji oferty akcji zwykłych nowej emisji w ramach kapitału autoryzowanego spółki. W ramach oferty, spółka wyemituje 815 000 nowych akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 7,5 zł" - czytamy w komunikacie.



Oferta zostanie przeprowadzona w formie:



(i) oferty publicznej w Polsce skierowanej wyłącznie do inwestorów nabywających nowe akcje o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro na inwestora;



(ii) subskrypcji prywatnej nowych akcji poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki w rozumieniu Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.



"Akcjonariuszom spółki nie przysługuje prawo poboru ani podobne prawa w odniesieniu do nowych akcji. Nowe akcje będą przydzielane przez radę dyrektorów spółki według jej uznania inwestorom wybranym przez radę dyrektorów i uprawnionym do uczestnictwa w ofercie" - czytamy dalej.



Silvair zamierza ubiegać się o dematerializację nowych akcji oraz ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Nowe akcje będą emitowane jako akcje w pełni zamienne z akcjami dopuszczonymi już do obrotu na GPW i stanowić będą przez okres 12 miesięcy mniej niż 20% liczby akcji dopuszczonych już do obrotu na GPW, podano także.



Doradcą w procesie emisji akcji jest Trigon Dom Maklerski.



W czerwcu 2019 r. Silvair podał, że postanowił rozpocząć przygotowania mające na celu uzyskanie finansowania na potrzeby bieżącej działalności operacyjnej w drodze emisji nowych akcji w ramach kapitału autoryzowanego, obligacji zamiennych lub innych instrumentów finansowych.



Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2018 r.



(ISBnews)