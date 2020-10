Wynik z tytułu odsetek wyniósł 623,95 mln zł wobec 687,58 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 179,8 mln zł wobec 178,31 mln zł rok wcześniej.



"W III kw. 2020 r. bank osiągnął stabilizację wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku na działalności podstawowej, przy czym wynik z tytułu odsetek prawdopodobnie osiągnął najniższy poziom w roku po obniżce stop procentowych, nowy kwartalny rekord produkcji kredytów hipotecznych (III kw.: 1,8 mld zł, wzrost o 15% kw/kw, dziewięć miesięcy 2020 r.: 4,7 mld zł, wzrost o 54% r/r) co przekłada się na udział rynkowy w wysokości 14% w III kw. 2020 r. (13% w II. kw. 2020 r., 10% w I kw. 2020 r.), liczba aktywnych klientów cyfrowych przekroczyła 2 mln (wzrost o 27% r/r), liczba aktywnych klientów mobilnych przekroczyła 1,6 mln (wzrost o 33%) i ponad 2 mln pobrań aplikacji goodie, aktywa zarządzane przez Millennium TFI oraz fundusze podmiotów zewnętrznych wzrosły łącznie o 13% kw/kw do niemal 6 mld zł prawie całkowicie rekompensując wypływy w I kw. 2020 r.," - podał bank w raporcie.



"W III kw. 2020 r. otoczenie było bardziej sprzyjające (wraz z łagodzeniem się pandemii COVID-19 i odbiciem aktywności gospodarczej) i chociaż nasze wyniki pozostały inter alia pod niekorzystnym wpływem niedawnych łącznych cięć stóp procentowych o 140 pkt. baz., był to lepszy kwartał dla Banku Millennium, oznaczający rozpoczęcie fazy 'dostosowania'" - czytamy także.



Aktywa razem banku wyniosły 102,25 mld zł na koniec III kw. 2020 r. wobec 97,92 mld zł na koniec 2019 r.



W I-III kw. 2020 r. bank miał 131,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 533,76 mln zł zysku rok wcześniej.



"Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Millennium po 3 kwartałach 2020 wyniósł 132 mln zł (60 mln zł w 3 kw.), co oznacza spadek o 75% r/r. Po skorygowaniu o zdarzenia nadzwyczajne zysk wyniósłby 583 mln zł netto (189 mln zł w 3 kw.), a skorygowany ROE 8,5%" - podał bank w komunikacie.



4-proc. wzrost kw./kw. przychodów ogółem po trzech kolejnych kwartałach spadku; w połączeniu ze stabilnymi kosztami operacyjnymi i pomimo wyższych kosztów restrukturyzacji, przełożył się na poprawę wskaźnika koszty/dochody (raportowany 46,4% w por. z 47,1% w II kw. 2020 r., skorygowany: na podobnym poziomie 46% w obu kwartałach), zaznaczono.



Bank podał, że dalsze zwiększanie bufora rezerw na potencjalne ryzyka prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi (rezerwa w wysokości 130 mln zł w 3 kw. 2020 r., 298 mln zł w dziewięciu miesiącach 2020 r.) zwiększyło go do 521 zł mln, czyli 3,8% salda walutowych kredytów hipotecznych brutto, z wyłączeniem kredytów udzielonych przez Euro Bank (podlegającym klauzulom ubezpieczenia i gwarancji udzielonych przez Societe Generale).



Liczba indywidualnych pozwów wytoczonych przeciwko bankowi w związku z klauzulami indeksacyjnymi osiągnęła na koniec września 4 632 (w tym kredyty udzielone przez Euro Bank), jednakże kwartalny napływ nowych spraw spadł poniżej 900, zaznaczono.



Bank podał, że na dzień 30 września 2020 r. aktywnych było 53 154 programów „wakacji kredytowych COVID-19" związanych się ze spłacanymi pożyczkami gotówkowymi, 11 155 aktywnych programów wakacji dot. kredytów hipotecznych, którym odpowiadały, odpowiednio, wolumeny kredytowe w wys. odpowiednio 1 571 mln zł oraz 3 066 mln zł. Ustawowe wakacje kredytowe wprowadzone w czerwcu tzw. „Tarczą Antykryzysową 4.0" jak dotąd cieszyły się małą popularnością - do końca września złożono jedynie 98 wniosków. Kredyty „wracające do obsługi" w czerwcu, lipcu i sierpniu funkcjonują jak dotąd dobrze z opóźnieniami powyżej 30 dni na poziomie 1,2%. Liczba wakacji kredytowych dla klientów korporacyjnych również istotnie spadła (3 123, w tym leasing: 3 065) z poziomu na koniec czerwca, a wartość kredytów z odroczonymi ekspozycjami wynosiła łącznie 469 mln zł.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 137,87 mln zł wobec 580,49 mln zł zysku rok wcześniej.



Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r.



(ISBnews)