"Bardzo szybko rozbudowujemy naszą infrastrukturę - ale pilnujemy, by na paczkomatowej mapie Polski były zarówno duże i średnie miasta, jak też małe miejscowości i wsie. Dziś Paczkomaty InPost są równie intensywnie wykorzystane właśnie w takich miejscach. Dostajemy też setki kolejnych zgłoszeń z całej Polski z prośbami o instalację kolejnych maszyn. Bez względu na to, gdzie mieszka nasz klient, ma prawo do dostępu do wysokiej jakości usług InPostu. Tym samym likwidujemy zapóźnienie technologiczne mniejszych miejscowości i dajemy im dostęp do usług na takim samym poziomie, do jakiego przywykli mieszkańcy największych polskich metropolii. Jest to szczególnie istotne właśnie teraz, podczas drugiej fali pandemii, gdyż Paczkomaty to nadal najbezpieczniejsza - bo całkowicie bezkontaktowa - forma dostaw zakupów" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.



InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce.



(ISBnews)