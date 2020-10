"Wybrane dane za III kwartał 2020 roku:



Przychody grupy: 3 030 mln zł (wobec 3 035 mln zł w III kwartale 2019 roku).



EBITDA grupy: 501 mln zł (wobec 484 mln zł w III kwartale 2019 roku), w tym:



EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 412 mln zł (wobec 327 mln zł w III kwartale 2019 roku),



EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 37 mln zł (wobec 54 mln zł w III kwartale 2019 roku),



EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 62 mln zł (wobec 118 mln zł w III kwartale 2019 roku)



Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) grupy: 236 mln zł (wobec 221 mln zł w III kwartale 2019 roku).



Wynik netto grupy: 85 mln zł (wobec 103 mln zł w III kwartale 2019 roku).



Nakłady inwestycyjne: 374 mln zł (wobec 332 mln zł w III kwartale 2019 roku).



Dystrybucja energii elektrycznej: 5 443 GWh (wobec 5 396 GWh w III kwartale 2019 roku).



Produkcja energii elektrycznej brutto: 783 GWh (wobec 827 GWh w III kwartale 2019 roku).



Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 611 GWh (wobec 4 863 GWh w III kwartale 2019 roku)" - czytamy w komunikacie.



Spółka podała, że na wynik EBITDA w wysokości 501 mln zł w III kwartale wpływ miały przede wszystkim:



a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 412 mln zł (wzrost o 85 mln zł r/r). Przyczyną wzrostu EBITDA była wyższa marża na dystrybucji (ze stratami sieciowymi) wynikająca z wyższej średniej ceny sprzedaży usługi dystrybucyjnej oraz wyższy wolumen.



b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 37 mln zł (spadek o 17 mln zł r/r). W głównej mierze za obniżenie wyniku linii odpowiedzialna była strona przychodowa, tj. niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, sprzedaży i dystrybucji ciepła oraz usług systemowych świadczonych dla Operatora Sieci Przesyłowej, częściowo zniwelowane niższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji.



c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 62 mln zł (spadek o 56 mln zł r/r). Na spadek wyniku w III kwartale 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wpływ miał spadek marży na sprzedaży energii elektrycznej wynikający z konieczności realizacji sprzedaży energii do części gospodarstw domowych po niekorzystnych cenach wynikających z zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy, a także z niższych marż w segmencie klientów biznesowych.



Wpływ trwającej pandemii COVID-19 na EBITDA Grupy w III kwartale 2020 roku, m.in. w postaci zmniejszenia wolumenu sprzedaży, oszacowano na około 5 mln zł.



Energa podała także wyniki finansowe i operacyjne osiągnięte w I-III kw. 2020 roku:



Przychody grupy: 9 175 mln zł (wobec 9 065 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).



EBITDA grupy: 1 556 mln zł (wobec 1 742 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku), w tym:



EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 1 352 mln zł (wobec 1 303 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku),



EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 135 mln zł (wobec 226 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku),



EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 114 mln zł (wobec 258 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).



Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 299 mln zł (wobec 675 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).



Wynik netto grupy: -682 mln zł (wobec 355 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).



Nakłady inwestycyjne: 1 189 mln zł (wobec 1 108 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).



Dystrybucja energii elektrycznej: 16 110 GWh (wobec 16 558 GWh w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).



Produkcja energii elektrycznej brutto: 2 207 GWh (wobec 2 776 GWh w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).



Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 13 886 GWh (wobec 14 667 GWh w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).



Spółka podała, że wpływ trwającej pandemii COVID-19 na EBITDA grupy w okresie pierwszych 9 miesięcy 2020 roku, m.in. w postaci zmniejszenia wolumenu sprzedaży, oszacowano na około 100 mln zł.



Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, podsumowano.



Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.



(ISBnews)