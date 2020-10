"Jesteśmy na etapie finalizacji dokumentu informacyjnego spółki, który chcemy złożyć do GPW jeszcze w tym roku. Liczymy, że dopuszczenie akcji Baked Games do obrotu na rynku NewConnect nastąpi w pierwszym półroczu 2021. Planujemy dynamiczny rozwój, mamy jasno określone plany biznesowe, które chcemy realizować jako spółka publiczna" - powiedział członek zarządu Przemysław Bieniek, cytowany w komunikacie.



"Obecnie przygotowujemy się do premiery prologu 'Prison Simulator', naszego największego jak dotychczas projektu, z którym wiążemy duże nadzieje. Konferencje takie jak PAX Online, Tokyo Game Show, Steam Festival i stały kontakt z graczami, pokazują, że nasza gra cieszy się dużą popularnością. Już teraz znajduje się w zestawieniu TOP Wishlist platformy Steam" - dodał Bieniek.



Prolog "Prison Simulator" trafi na rynek w grudniu br. Projekt pozwoli graczom wcielić się w strażnika fikcyjnego więzienia zlokalizowanego w stanie Nebraska w USA. Jego zadaniem będzie przywrócenie porządku w podupadającej placówce karnej.



Pełna wersja "Prison Simulator" będzie dostępna w wersji na PC w pierwszym półroczu 2021 roku. Docelowo ukaże się także na konsoli Sony i Microsoftu oraz w wersji kompatybilnej z goglami VR.



Model biznesowy Baked Games oparty jest na produkcji własnych tytułów oraz wydawaniu kilku gier rocznie. Obecnie w portfolio spółki znajduje się kilka, nieogłoszonych jeszcze, autorskich produkcji. Do końca pierwszego kwartału przyszłego roku, studio planuje prezentację pięciu pre-produkcji. W celu dywersyfikacji działalności studio będzie prowadzić także działalność portowo-wydawniczą. Zarząd spółki zapewnia w ten sposób generowanie stałych przychodów ze sprzedaży i obniża ryzyko operacyjne prowadzonej działalności w branży gier, podsumowano w materiale.



Baked Games to działające od 2015 roku studio gamingowe z Czeladzi. Model biznesowy spółki oparty jest na produkcji własnych tytułów oraz wydawaniu kilku gier rocznie. Baked Games współpracuje z grupą PlayWay.



(ISBnews)