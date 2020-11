"Epidemia, z którą nam wszystkim przyszło się mierzyć, wymaga od nas konkretnych i szybkich działań. Tak właśnie zareagowaliśmy w marcu i kwietniu br., gdy wszystkie nasze kluczowe spółki przekazały łącznie 3 mln 200 tys. zł na walkę z koronawirusem. Tak jest również dzisiaj, gdy rozpoczynamy działania związane z budową szpitala tymczasowego" - powiedział p.o. prezesa Mariusz Grab, cytowany w komunikacie.



W Grupie Azoty został powołany zespół pod nadzorem wiceprezesa Grzegorza Kądzielawskiego, który we współpracy z Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą oraz wybranym szpitalem patronackim ustala szczegóły dotyczące funkcjonowania szpitala.



"Jesteśmy obecnie na etapie ustalania dokładnego harmonogramu prac, jest to duże wyzwanie, ale wszystko wskazuje na to, że jeszcze dziś uda nam się rozpocząć pierwsze prace na terenie Hali Cracovia. Na bieżąco będziemy informować o poszczególnych etapach powstawania szpitala, a przede wszystkim o planowanym terminie uruchomienia placówki" - powiedział wiceprezes Kądzielawski.



Niezależnie od budowy szpitala tymczasowego, w Grupie Azoty procedowane są obecnie kolejne darowizny, których celem będzie pomoc w walce z epidemią.



"Warto przypomnieć, że oprócz przekazanych środków finansowych, spółki Grupy Azoty aktywnie wykorzystują również dostępne technologie, pozwalające produkować środki minimalizujące ryzyko infekcji. Można tu wymienić przekazanie filamentów na rzecz inicjatyw związanych z produkcją środków ochrony w technologii druku 3D, produkcję 'bezpiecznych rękawiczek' czy płynu dezynfekcyjnego. Dodatkowo Grupa Azoty użyczyła placówkom służby zdrowia samochody osobowe do przewozu próbek, materiałów medycznych, personelu medycznego i pacjentów. Aktualnie uzgadniane są szczegóły dotyczące użyczenia kolejnych samochodów" - podsumowano w materiale.



Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)