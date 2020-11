Chodzi o przekroczenie:



1. wskaźnika zadłużenia finansowego netto (w jednym przypadku zadłużenia finansowego brutto) do EBITDA,

2. wskaźnika rentowności na poziomie zysku ze sprzedaży segmentu motoryzacyjnego,

3. wskaźnika obsługi zadłużenia finansowego (DSCR) opartego o skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) powiększony o amortyzację i skorygowany o nakłady inwestycyjne oraz podatek dochodowy zapłacony (skorygowana EBITDA) i obsługę zadłużenia za ostatnie 12 miesięcy,

4. wskaźnika pokrycia odsetek opartego na skonsolidowanym zysku operacyjnym (EBIT) i odsetkach zapłaconych za ostatnie 12 miesięcy, wyjaśniła spółka.



Wcześniej Boryszew liczył, że porozumienia z wszystkimi bankami w kwestii kowenantów uda się podpisać do końca września 2020 r.



Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)