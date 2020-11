"Nie korygujemy prognozy na cały 2020 rok, bo nie jest niemożliwe, żeby ten wynik osiągnąć lub maksymalnie się do niego zbliżyć. Brakuje nam 21 mln zł do celu 80 mln zł, a w IV kwartale 2019 r. mieliśmy 17,9 mln zł skorygowanej EBITDA. Musimy ten wynik poprawić o około 3 mln zł. Na bazie połowy kwartału widzimy, że jesteśmy blisko" - powiedział Sikorski w trakcie czatu inwestorskiego na platformie Strefa Inwestorów.



Jak podkreślił, w III kwartale br. Unimot spodziewał się 15-16 mln zł skorygowanej EBITDA, a ostatecznie wyniosła ona 10,9 mln zł, jednak w IV kwartale sytuacja rynkowa wygląda już zupełnie inaczej.



"W przeciwieństwie do III kwartału, w IV kwartale mamy do czynienia z bardzo dobrym otoczeniem rynkowym. Mamy dobre marże na oleju napędowym, dobre wolumeny, rozwija się sprzedaż na stacjach paliw Avia, zgodnie z przewidywaniami postępuje rozwój marki Avia Solar, jeszcze w tym kwartale chcemy ogłosić większe projekty deweloperskie w tym obszarze. Ponadto z cienia wychodzi spółka Unimot System, która generuje dodatkową EBITDA. Wybrany został doradca w sprawie poterncjalnej budowy przez tę spółkę biometanowni, co może pomóc w spełnieniu niższej emisyjności handlu paliwami" - dodał Sikorski.



"Jeżeli nic się nie zmieni pod względem warunków rynkowych, jestem w miarę spokojny, że na koniec roku będziemy bardzo blisko naszego celu" - podsumował prezes.



Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.



(ISBnews)