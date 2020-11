"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów zdecydowaliśmy się otworzyć alternatywne punkty obsługi. Pojawią się one w największych miastach na placach i parkingach przed galeriami handlowymi. W całym kraju otworzymy i utrzymamy do końca roku ok. 20 takich miejsc. Dzięki temu klienci będą mogli skorzystać z pełnej oferty naszej firmy. Otwarcie alternatywnych punktów obsługi pozwoli nam jednocześnie zachować reżim sanitarny, a klienci, którzy odwiedzą nasze tymczasowe sklepy będą mogli nie tylko zasięgnąć fachowej porady czy obejrzeć sprzęt elektroniczny, ale także dokonają zakupu i będą mogli skorzystać z całej palety usług konfiguracji i serwisu, tak, żeby móc od razu korzystać ze sprzętu" - powiedział dyrektor sieci sprzedaży w Komputronik Marcin Mordak, cytowany w komunikacie.



Spółka podkreśla, że alternatywne punkty obsługi klientów to tymczasowe rozwiązanie, które pozwoli na prowadzenie sprzedaży produktów i usług oraz odbiór zamówień.



"Usytuowane będą one w największych miastach w miejscach łatwo dostępnych dla klientów, m.in. przed galeriami handlowymi. W alternatywnych punktach sprzedaży klienci będą mogli skorzystać m.in. z usług serwisowych, konfiguracji sprzętu i usług finansowych. Znajdą w nich także elektronikę dostępną od ręki - laptopy, smartfony, PC, monitory, drukarki i akcesoria. Mobilne punkty odbioru będą pełnić także funkcję punktu odbioru zamówień internetowych" - czytamy także.



Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.



(ISBnews)