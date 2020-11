Wskaźnik Stoxx Europe 600 zyskuje 0,8 proc. Zwyżkom przewodzą m.in. spółki z branży energetycznej i związane z podróżami i turystyką.

Spółki lotnicze EasyJet i International Consolidated Airlines Group SA zyskują w reakcji na informacje, że Anglia planuje skrócić 14-dniową kwarantannę dla przybyszów z krajów wysokiego ryzyka, jeśli przejdą test na koronawirusa.

Recipharm zyskuje 6,5 proc. - najmocniej od lipca - po dealu z firmą Moderna.

Recipharm podpisał list intencyjny z Moderna w celu "sformułowania, wypełnienia i wykończenia" mRNA-1273, "kandydata" na szczepionkę firmy Moderna na Covid-19.

UDG Healthcare zwyżkuje o 2,7 proc. po zanotowaniu wzrostu zysku.

Bilia traci 25 proc. - najmocniej od 1990 r. Firma dostała wypowiedzenie umów dealerskich Volvo. To, zdaniem analityków zaskakująca informacja, biorąc pod uwag długą współpracę Bilia z Volvo.

Tymczasem inwestorzy czekają na zmiany w USA, gdzie - po wyborach prezydenckich 3 listopada - rozpoczyna się proces przekazywania władzy przez obecną administrację prezydenta Donalda Trumpa.

Amerykańska agencja GSA - General Services Administration - wskazała w poniedziałek, że zwycięzcą wyborów prezydenckich jest Joe Biden.

Biden przedstawi we wtorek nominacje na kluczowe urzędy w swej przyszłej administracji.

W jego gabinecie Antony J. Blinken ma być sekretarzem stanu, Alejandro Mayorkas szefem Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, a Janet Yellen sekretarzem skarbu.

Niektóre nominacje prezydenckie wymagają zatwierdzenia przez Senat Stanów Zjednoczonych, dotyczy to np. stanowiska sekretarza skarbu.

Kandydatów na swoich współpracowników mają też ogłosić wkrótce wiceprezydent-elekt Kamala Harris oraz przyszła Pierwsza Dama USA, Jill Biden.

Trump zwrócił się do swego zespołu prawnego, by współdziałał z ekipą Bidena, chociaż zapowiedział też kontynuację walki, której celem jest doprowadzenie do tego, że "rezultaty wyborów będą uczciwe".

Inwestorzy czekają też z niecierpliwością na wprowadzenie na rynek szczepionek na Covid-19, które są opracowywane m.in. przez firmy: Pfizer, Moderna i AstraZeneca.

Analitycy wskazują, że preparaty tych 3 firm - po przeprowadzonych badaniach - wyglądają na skuteczne szczepionki na koronawirusa.

We wtorek na rynku walutowym euro zyskuje 0,1 proc. do 1,1853 USD. Japoński jen w górę o 0,1 proc. do 104,45 za 1 USD.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 0,87 proc.

Na rynkach ropy baryłka ropy WTI na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 43,55 USD, wyżej o 1,21 proc., a Brent na ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 46,52 USD za baryłkę, wyżej o 1,00 proc.

Złoto tanieje o 0,5 proc. do 1.830,00 USD za uncję.

O 10.00 zostanie opublikowany wskaźnik Ifo w Niemczech - za XI.

