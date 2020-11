Zysk operacyjny wyniósł 1,01 mln zł wobec 2,91 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,74 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 4,43 mln zł rok wcześniej.



"Jestem zadowolony z wyników za trzeci kwartał, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że nie mogliśmy wziąć udziału w kilku kluczowych promocjach cyfrowych w pierwszej połowie trzeciego kwartału. Było to spowodowane wysoką intensywnością udziału w tego typu kampaniach pod koniec drugiego kwartału i wynikającego z tego tzw. 'cooling off period' na kilku kluczowych platformach. Należy pamiętać, że trzeci kwartał to już czwarty kolejny od premiery 'Sniper Ghost Warrior Contracts'. Wypracowane przez ostatnie 12 miesięcy wyniki, w postaci ponad 70 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz ponad 13 mln zysku, jasno pokazują, że nasza spółka wróciła na ścieżkę zysków i zamierza na niej pozostać" - skomentował prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 5,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 11,01 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 34,78 mln zł w porównaniu z 11,6 mln zł rok wcześniej.



"W okresie trzech kwartałów br. grupa wygenerowała 33,5 mln zł gotówki z działalności operacyjnej natomiast przepływy netto z działalności finansowej wyniosły 4 mln zł i głównie składały się z wpływów z emisji (29,1 mln zł) i spłat kredytów (24 mln zł). Na koniec trzeciego kwartału grupa posiadała 28,2 mln zł gotówki i nie miała żadnych zobowiązań z tytułu kredytów" - czytamy dalej w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 6,01 mln zł wobec 9,26 mln zł straty rok wcześniej.



CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive). Najbardziej znane produkcje CI Games to gry z serii "Sniper Ghost Warrior" oraz "Lords of the Fallen".



