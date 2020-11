"Obecnie Ruch posiada ok. 1 300 punktów sprzedaży, w ciągu roku ich liczba może wzrosnąć do ok. 1 500. Mamy przygotowane trzy nowe formaty sklepów w zależności od ich kubatury. Będą one powstawały od początku 2021 roku w punktach, które są najlepiej rokujące, takie jak miejsca po byłych stacjach paliw w centrach miast" - powiedział Obajtek dziennikarzom przy okazji publikacji strategii do 2030 roku.



Zapowiedział jednocześnie, że szczegóły związane z nowymi formatami punktów Ruchu PKN Orlen będzie chciał przedstawić około 10 grudnia br.



"Jesteśmy przygotowani do 'odpalenia' tego projektu z początkiem 2021 roku, mamy gotowe lokalizacje pod nowe formaty sklepów" - dodał.



Szef Orlenu poinformował także, że rozpisany został przetarg na bezobsługowe punkty odbioru paczek, które mają powstawać zarówno w lokalizacjach Ruchu, jak i np. na stacjach PKN Orlen.



"Zakładamy, że w latach 2021-2022 powstanie ich w sumie około 2 tys." - powiedział.



Łącznie z obsługowymi punktami odbioru paczek, będzie ich w sumie ponad 3 tys.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)