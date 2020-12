"W portfelu zamówień posiadamy zlecenia w części budowlano-infrastrukturalnej na kwotę ok. 2 mld zł (w tym ok. 400 mln zł na IV kwartał 2020 r.). Taki poziom zamówień zapewnia całej Grupie Unibep efektywną pracę w przyszłym roku" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Leszek Gołąbiecki.



Zaznaczył, że w segmencie budownictwa kubaturowego spółka realizuje obecnie ponad 40 kontraktów - nie tylko w Warszawie (najważniejszy rynek), ale także w Łodzi, Krakowie, Poznaniu, czy w kilku miejscach na Podlasiu.



"W segmencie generalnego wykonawstwa mamy dobry portfel zamówień - na ostatni kwartał 2020 r. i lata kolejne to ok. 1,2 mld zł. Efektywna akwizycja pozwoliła nam w III kwartale i na początku IV kw. 2020 r. na podpisanie kontraktów o wartości ok. 450 mln zł" - dodał prezes.



W jego ocenie, dobre perspektywy rozwoju ma także Budrex - spółka z grupy budująca wiadukty, mosty i inne obiekty inżynierskie. Jej obecny portfel zleceń na IV kw. 2020 roku i lata kolejne to ok. 140 mln zł.



Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.



(ISBnews)