Wniosek wpłynął 2 grudnia, sprawa jest w toku.



"Przedmiotem zgłoszenia jest zamiar koncentracji polegającej na przejęciu przez Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (wnioskodawca) kontroli nad Termet S.A. z siedzibą w Świebodzicach (Termet) w drodze nabycia ok. 70% akcji w kapitale zakładowym Termet, co stanowi koncentrację w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów" - czytamy w komunikacie.



Wnioskodawca jest podmiotem dominującym grupy Ferro, której działalność koncentruje się na produkcji i sprzedaży wybranych produktów z zakresu techniki sanitarnej oraz - w mniejszym stopniu - techniki grzewczej. Grupa Ferro prowadzi działalność w Polsce jak i w Europie, m.in. w Rumunii, na Węgrzech, w Bułgarii, w Czechach i na Słowacji. Działalność Termet jest głównie skoncentrowana na produkcji i sprzedaży urządzeń grzewczych, w tym głównie kotłów grzewczych i podgrzewaczy wody. Poza Polską, Termet jest również aktywny m.in. w państwach Unii Europejskiej, krajach byłego Związku Radzieckiego i Chinach, podano także.



Pod koniec listopada 2020 r. Ferro podało, że w ramach realizacji strategii F1 zawarło umowy, w wyniku finalizacji których stanie się większościowym akcjonariuszem spółki Termet (70,65%) i wyłącznym właścicielem spółki Tester. Łączna bazowa wartość transakcji przejęcia Termetu i Testeru to 50,75 mln zł. Może ona zostać powiększona o kwotę dodatkową, uzależnioną od wyników finansowych Termetu osiągniętych w roku 2020 (tzw. earn-out), w maksymalnej wysokości 9,97 mln zł.



Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. W 2019 r. miało 451,26 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)