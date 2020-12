"Do 2030 roku myślę, że możemy z pełną odpowiedzialnością mówić, że ten rynek będzie się dynamicznie rozwijał" - powiedział Sochacki podczas webinarium.



Podkreślił, że Polska w tej dziedzinie ma dużo do zrobienia w porównaniu w krajami zachodnioeuropejskimi.



"Moim zdaniem, w ciągu najbliższych pięciu lat dynamika będzie z roku na rok skokowa" - dodał.



Zdaniem prezesa, skrócenie naboru do rządowego programu "Mój Prąd" nie wpłynie znacząco na popularność instalacji fotowoltaicznych w Polsce.



"Według naszych analiz, nie wpłynie to na nasze plany, dlatego, że mamy zdywersyfikowane ścieżki przychodów. Są też inne czynniki, które wpływają na opłacalność. 'Mój Prąd' przesunął opłacalność inwestycji w fotowoltaikę tylko o jeden rok, natomiast spodziewamy się, że wzrost cen prądu od stycznia znowu podniesie tę opłacalność" - wskazał Sochacki.



Działalność Sunday Energy opiera się na podstawowym filarze fotowoltaicznym i uzupełniającym, związanym z dodatkowymi usługami i produktami dot. OZE, tj. pompy ciepła, magazyny energii itd. W pierwszym obszarze kluczową częścią biznesu jest import i sprzedaż paneli fotowoltaicznych oraz innych komponentów rynku PV (m.in. inwertery, falowniki). Spółka zajmuje się także developmentem farm oraz rozwija nowe kierunki biznesowe, dotychczas niewystępujące powszechnie na polskim rynku.



(ISBnews)