"Przeniesienie na główny parkiet warszawskiej giełdy to kolejny ważny kamień milowy w działalności firmy. Zakończona sukcesem oferta publiczna oraz debiut akcji na rynku to konsekwencja długoterminowego rozwoju spółki i szansa na jej dalszy dynamiczny wzrost. Dołączenie do grona spółek notowanych na rynku regulowanym GPW niewątpliwie uwiarygodni naszą pozycję rynkową, także w kontekście poszukiwania partnerów biznesowych do potencjalnej umowy partneringowej" - powiedział prezes Pure Biologics Filip Jeleń, cytowany w komunikacie.



W ramach oferty publicznej Pure Biologics inwestorzy kupili 600 000 akcji serii E. Cena emisyjna została ustalona na 90 zł za jedną akcję.



Spółka od grudnia 2018 roku była notowana na rynku NewConnect. Do obrotu zostaną wprowadzone wszystkie serie akcji spółki notowane dotychczas na NewConnect oraz PDA nowej serii E, które były przedmiotem oferty publicznej. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału w KRS spółka dokona zamiany PDA na akcje serii E, przypomniano.



Podstawą strategii rozwoju spółki jest budowanie portfolio terapeutycznego kandydatów na leki biologiczne do zastosowania w obszarze immunoonkologii oraz opartych o aptamery pozaustrojowych terapii dla pacjentów z chorobami rzadkimi. Rozwój kandydatów terapeutycznych spółka realizuje do etapu wczesnych badań klinicznych, a następnie zakłada komercjalizację rezultatów prac badawczych w ramach umów z dużymi koncernami farmaceutycznymi. Realizacja strategicznych celów ma doprowadzić do umocnienia Pure Biologics na rynku oraz dodatkowo zwiększyć potencjał komercyjny prowadzonych projektów.



Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych - przeciwciał i aptamerów. Od grudnia 2018 r. jest notowana na rynku NewConnect.



(ISBnews)