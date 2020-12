Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 0,67 proc. i wyniósł 30.015,51 pkt.

S&P 500 zniżkował 0,21 proc. i wyniósł 3.687,26 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,51 proc., do 12.807,92 pkt. Wzrost tego indeksu to zasługa przede wszystkim akcji Apple, które podrożały prawie 3 proc.

Inwestorów ucieszyła informacja, że koncern informatyczny Apple pracuje nad elektrycznym autonomicznym samochodem. Plotki na ten temat pojawiały się już od kilku lat, ale agencja Reuters twierdzi, że do realizacji projektu dojdzie w ciągu 5 lat.

Amerykański Kongres przegłosował pakiet gospodarczy na czas epidemii koronawirusa, który powiązano z ustawą budżetową. Pakiet ustaw wart jest łącznie około 2,3 bln USD, z czego około 900 mld USD to wsparcie dla gospodarki. Pakiet był negocjowany od lipca.

W pakiecie przewidziano drugą turę bezpośrednich transferów pieniężnych dla Amerykanów, tym razem w wysokości 600 USD. Zdecydowano również o zwiększeniu o 300 dolarów tygodniowej kwoty zasiłku dla osób bezrobotnych. To dodatkowe wsparcie przysługiwać będzie na okres 11 tygodni.

Przyjęcie ustawy budżetowej oddaliło widmo shutdownu, czyli częściowego zamknięcia rządowych instytucji i zapewnia finansowanie rządu do końca września 2021 roku.

„Nowa odmiana koronawirusa to tylko przeszkoda na drodze, która prowadzi do znacznie silniejszego ożywienia w drugiej połowie przyszłego roku. Rynki są dziś o wiele spokojniejsze ze względu na przekonanie, że istnieje duży potencjał stłumionego popytu i widzą powrót do znacznie silniejszych poziomów aktywności w drugiej połowie przyszłego roku” - powiedział Hugh Gimber, strateg globalnego rynku w J.P. Morgan Asset Management.

Notowania Moderny rosły 0,5 proc. Pielęgniarka z Connecticut jest pierwszą osobą w Stanach Zjednoczonych, która w poniedziałek została zaszczepiona przeciw koronawirusowi preparatem Moderny, zatwierdzonym przez rząd trzy dni temu. Podanie szczepionki odbyło się przed kamerami telewizyjnymi.

Akcje Pfizera spadały 0,5 proc. Komisja Europejska w poniedziałek wydała zgodę na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej szczepionki przeciw Covid-19 firm Pfizer i BioNTech - poinformowała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Szefowa Komisji poinformowała w czwartek, że szczepienia przeciw Covid-19 zaczną się w UE w dniach 27-29 grudnia.

Peloton szedł w górę o 12 proc. Spółka przejmie konkurencyjnego producenta sprzętu fitness Precor za 420 mln USD.

Sportsman’s Warehouse rósł 34 proc. Firma zostanie przejęta przez Great American Outdoors Group, która zapłaci 18 USD za akcję sprzedawcy artykułów sportowych.

Produkt Krajowy Brutto USA w III kwartale wzrósł o 33,4 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kdk - podał Departament Handlu USA w trzecim wyliczeniu. Oczekiwano +33,1 proc.