Warszawa, 23.12.2020 (ISBnews) - Sprzedaż gry "Cyberpunk 2077" do 20 grudnia szacowana jest na ponad 13 mln egzemplarzy, z uwzględnieniem zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji "Help Me Refund", otrzymanych bezpośrednio przez spółkę, podał CD Projekt.



"Zarząd spółki CD Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w oparciu o raporty cyfrowych platform dystrybucyjnych oraz dane zebrane od dystrybutorów fizycznych szacuje, że do dnia 20 grudnia włącznie, gracze kupili ponad 13 mln sztuk gry 'Cyberpunk 2077'. Powyższa liczba odpowiada szacunkom odnośnie do salda zrealizowanej sprzedaży detalicznej na wszystkich platformach sprzętowych (po uwzględnieniu zwrotów dokonanych przez klientów detalicznych w sklepach fizycznych oraz cyfrowych) tzw. 'sell through', pomniejszonej o liczbę otrzymanych do dnia publikacji niniejszego raportu mailowych zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji 'Help Me Refund', otrzymanych bezpośrednio przez spółkę" - czytamy w komunikacie.



Wcześniej CD Projekt zadeklarował oddanie pieniędzy nawet z własnych środków graczom, którzy nabyli grę w kanale detalicznym i wystąpią o zwrot do 21 grudnia. Xbox również ogłosił "pełny zwrot pieniędzy każdemu, kto kupił Cyberpunk 2077 cyfrowo w Microsoft Store, aż do odwołania".



CD Projekt informował wcześniej, że Sony Interactive Entertainment (SIE) zdecydowało o usunięciu do odwołania ze sprzedaży w PlayStation Store cyfrowej wersji gry "Cyberpunk 2077". CD Projekt podawał, że "ciężko pracuje", aby przywrócić grę "Cyberpunk 2077" do sprzedaży na PlayStation Store najszybciej jak to możliwe.



W ub. tygodniu CD Projekt podał, że planuje serię aktualizacji (update) gry "Cyberpunk 2077", zaś w styczniu i lutym 2021 r. przewiduje łatki (patch) gry - razem te poprawki powinny wyeliminować większość najbardziej znaczących problemów występujących na konsolach poprzedniej generacji (last-gen).



W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", 10 grudnia br. premierę miał kolejny sztandarowy tytuł studia - "Cyberpunk 2077".



(ISBnews)