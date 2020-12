"Początek nowego tygodnia przyniósł kontynuację przedświątecznych wzrostów. Trend wspomagany był przez informacje dotyczące podpisania porozumienia handlowego między Wielką Brytanią a UE i podpisaniu przez prezydenta Donalda Trumpa nowego pakietu stymulacyjnego dla gospodarki USA. Prawdopodobnie inwestorzy z optymizmem przyjęli także doniesienia o pierwszych dostawach szczepionek, które dotarły do krajów Unii" - powiedział PAP Biznes analityk DM Banku BPS, Artur Wizner.

Zwrócił uwagę, że na koniec dnia WIG20 zyskał 2,5 proc. i zakończył notowania powyżej 2.004 pkt., najwyżej od 24 lutego.

"Rosły wszystkie spółki w indeksie. W tym kontekście cieszy ustabilizowanie się kursu CD Projektu, nawet po doniesieniach o pozwach zbiorowych wniesionych przez dwie amerykańskie kancelarie" - wskazał.

Kurs CD Projektu w pierwszych minutach handlu zniżkował nawet o 4 proc. do 258 zł. W ciągu dnia odrobił straty z nawiązką i zakończył notowania wzrostem o 1,9 proc. do 274 zł.

Dwie amerykańskie kancelarie prawne, The Schall Law Firm oraz Rosen Law Firm, ogłosiły w ubiegłym tygodniu, że złożą pozwy zbiorowe do sądu przeciwko CD Projektowi, zarzucając mu złamanie ustawy o papierach wartościowych oraz wysyłanie na rynek fałszywych lub wprowadzających w błąd komunikatów o grze "Cyberpunk 2077". CD Projekt zapowiedział aktywną obronę przed wszelkimi roszczeniami sądowymi.

"Niższe obroty na GPW charakterystyczne dla okresu między Świętami a Nowym Rokiem prawdopodobnie przyczynią się do zamknięcia roku na aktualnych poziomach. Ogólny obraz rynku pozwala z optymizmem spojrzeć na 2021 r., przynajmniej na tę chwilę" - dodał.

Na koniec poniedziałkowej sesji na GPW WIG zwyżkował o 2,38 proc. do 57.172,46 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 2,5 proc. do 3.937,13 pkt., a sWIG80 zyskał 1,56 proc. do 15.597,93 pkt. Wszystkie główne indeksy rosły trzecią sesję z rzędu. Podobnie jak WIG20, także WIG i mWIG40 znalazły się najwyżej od końca lutego, a sWIG80 poprawił swoje ponad 3-letnie maksimum.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1,25 mld zł, z czego 831 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (277 mln zł). Na drugim miejscu był Mercator Medical (71 mln zł), a dalej KGHM i PZU (po 65 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW, niemiecki indeks DAX rósł o 1,6 proc., a amerykański S&P 500 zyskiwał 0,8 proc.

Na GPW wrosło 14 z 15 indeksów sektorowych, w tym po około 4 proc. zyskały: chemia, odzież, paliwa, media. Banki zyskały 3,2 proc. Pod kreską były tylko leki - o 4,8 proc.

W WIG20 rosły kursy wszystkich spółek, w tym najmocniej zyskał CCC - o 7,6 proc. do 83,94 zł (najwyżej od końca lutego) oraz Lotos - o 5,6 proc. do 42,35 zł.

Analityk DM Banku BPS zwrócił uwagę na około 3,5-proc. wzrosty Tauronu (do 2,704 zł) oraz Cyfrowego Polsatu (do 30 zł - najwyższego poziomu od końca sierpnia).

Tauron i Polska Grupa Górnicza są w toku rozmów dotyczących realizacji i rozliczenia dostaw węgla w 2020 roku. Spółki są przekonane, że w najbliższym czasie dojdą do porozumienia w kwestiach dotyczących wzajemnych relacji handlowych.

Cyfrowy Polsat podał, że planuje ogłosić wezwanie na sprzedaż 114.173.459 akcji Netii, stanowiących ok. 34,02 proc. jej kapitału, po 4,80 zł za akcję.

Kurs LPP wzrósł w poniedziałek o blisko 3 proc. do 7.900 zł i podobnie jak w przypadku CCC jest najwyżej od końca lutego.

Lokalne maksima poprawił także Santander - w górę o 3,8 proc. do 190,6 zł, najwyżej od początku czerwca. Najwyżej od początku marca znalazły się: PKO BP - w górę o 3,4 proc. do 29,7 zł oraz PZU - wzrost o 3 proc. do 32,65 zł.

Z kolei historyczny szczyt poprawiło Dino - rosnąc w poniedziałek o 1,4 proc. do 283,6 zł.

Na dole zestawienia, jednak nadal nad kreską znalazły się kursy: JSW - w górę o 0,6 proc. do 25,96 zł i Orange - o 0,8 proc. do 6,585 zł.

Wśród małych i średnich firm także przeważały wzrosty, przy czym zwyżką o 10 proc. wyróżniły się Netia i XTB. Netia wzrosła do poziomu 5,06 zł, przy czym zapowiedziana przez Cyfrowy Polsat cena w wezwaniu wynosi 4,8 zł.

Z kolei XTB otrzymało od KNF ocenę nadzorczą, która pozwala spółce wypłacić dywidendę w 2021 r. Kurs wzrósł do 17,85 zł, najwyżej od końca sierpnia.

Mocno rosły także AmRest, Enter Air, BOŚ i Stalprodukt - po 7 proc., a po około 6 proc. zyskały Grupa Azoty, Rainbow Tours i Grodno.

Najmocniej, bo o 18 proc. zniżkował Biomed-Lublin do 8 zł, najniżej od początku lipca.

Po około 5-6 proc. straciły także: Mercator Medical, Lubawa, Cormay, Harper Hygienics.