"Pani Ilona Weiss w okresie od dnia 1 grudnia 2012 roku do dnia 1 lipca 2019 roku pełniła funkcję członka zarządu spółki ABC Data S.A. W tym czasie zajmowała stanowiska wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych, wiceprezesa spółki ds. finansowych i operacyjnych oraz prezesa zarządu. Pani Ilona Weiss karierę zawodową rozpoczęła w 1992 roku w Banku Handlowym w Warszawie. W latach 1993 - 1996 pracowała w Telekomunikacji Polskiej S.A. jako ekonomista przy tworzeniu planów rozwojowych i inwestycyjnych. W 1996 roku dołączyła do grupy Alcatel, gdzie zajmowała kierownicze stanowiska w dziale finansowym. Po globalnej fuzji Alcatel-Lucent, w 2006 roku objęła stanowisko menedżera finansowego odpowiedzialnego za unifikację zasad sprawozdawczości finansowej połączonych firm w Polsce oraz konsolidację. W latach 2008-2010 była dyrektorem finansowym w spółce Sage, gdzie odpowiadała za strategiczne i operacyjne zarządzanie finansami tej grupy w Polsce. W latach 2010-2012 była wiceprezesem zarządu ds. finansowych w spółce Sygnity" - czytamy w komunikacie.



Ilona Weiss jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalności zarządzanie finansami. Posiada również międzynarodowe kwalifikacje finansowe ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). W latach 2010-2013 pełniła funkcję prezydenta ACCA Poland oraz była członkiem Globalnego Forum ds. Sprawozdawczości Finansowej (Corporate Reporting Global Forum). Pełniła funkcję lidera projektu, będąc jednocześnie współautorem "Dobrych Praktyk Komitetów Audytu w Polsce", podano także.



"Pani Jolancie Kloc powierzono pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy" - czytamy dalej.



Jolanta Kloc od września 2020 roku pełni funkcję dyrektora ds. finansowych grupy kapitałowej PMPG Polskie Media. W latach 1991-2020 związana była z grupą kapitałową Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin, gdzie odpowiadała za tworzenie i wdrażanie strategii finansowej, opracowywanie rocznych, wieloletnich budżetów i planów finansowych oraz nadzór nad pracą działu finansowo-księgowego, kontrolingu i kadr. W tym czasie pełniła funkcję członka zarządu, dyrektora finansowego i głównej księgowej w spółce Pak Górnictwo, koordynatora ds. optymalizacji podatkowej oraz koordynatora ds. konsolidacji w spółce ZE PAK, dyrektora finansowego w spółce Energoinwest Serwis, głównej księgowej w spółce Pak Biopaliwa, wiceprezesa zarządu ds. finansowych w spółce Trans PAK, głównej księgowej w spółce PAK Odsiarczanie, głównej księgowej w spółce Ochrona PAK oraz głównej księgowej w spółce Energoinwest. Ponadto od roku 2018 pełni funkcję członka rady nadzorczej i komitetu audytu spółki Neuca, wymieniono także.



Jolanta Kloc ma wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł magistra na kierunku zarządzanie oraz ukończyła studnia podyplomowe na kierunku finanse i rachunkowość.



PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".



