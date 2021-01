Mocne spadki KGHM, CD Projekt w górę

"Krajowy rynek akcji pokazał dzisiaj swoją słabość. Mocnej przecenie indeksu krajowych blue chipów towarzyszyły bardzo duże obroty, które przekroczyły ponad 3 mld zł. Blisko 2,7-proc. spadek WIG20 przy podwyższonych obrotach nie wróży dobrze krajowemu rynkowi akcji. Jeżeli w kolejnych dniach będziemy obserwowali kontynuację spadków na GPW, to można już będzie mówić o zmianie trendu na spadkowy"- powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

"Jest tak dlatego, że na krajowym rynku od dwóch dni obserwowaliśmy próby znalezienia twardego dna WIG20. Dzisiaj jednak indeks ugiął się pod ciężarem dużej podaży. Dodatkowo słabość GPW potwierdza, że zniżki w Warszawie były ponad dwukrotnie większe niż w USA. Martwi także duży spadek KGHM-u, jednego z filarów naszej giełdy. Tak duża strata, blisko 9 proc., przy braku istotnych informacji z rynku surowców, mogą potwierdzać założenie, że obserwujemy właśnie odwrócenie trendu na GPW na spadkowy. Jednym z niewielu pozytywnych akcentów na warszawskim parkiecie był CD Projekt, który mocno zwyżkował, przy obrotach przekraczających 1,9 mld zł" - dodał.

WIG20 może spaść poniżej 1 850 pkt.

Według Czarneckiego, jest możliwe zejście indeksu WIG20 poniżej 1.850 pkt.

"Jeżeli w końcówce tygodnia WIG20 nie utrzyma dzisiejszych minimów, czyli okolic 1.930 pkt., to będziemy najpewniej obserwowali trend spadkowy przez następne tygodnie. WIG20 może wtedy zejść nawet poniżej 1.850 pkt. Jeżeli jednak indeks krajowych blue chipów wróciłby do wzrostów, to najbliższym oporem będzie poziom 2.020 pkt." - dodał.

Na zamknięciu środowej sesji WIG20 stracił 2,66 proc. do 1.929,21 pkt., WIG zniżkował 2,30 proc. do 56.453,85 pkt., mWIG40 poszedł w dół 1,46 proc. do 4.066,64 pkt., a sWIG80 stracił 1,49 proc. do 16.762,13 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 3.317 mln zł, z czego ok. 3.036 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (1.913 mln zł) oraz Allegro (381 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił ok. 1,9 proc., a S&P 500 zniżkował 1,07 proc.

Na warszawskim parkiecie zdecydowana większość - aż 14 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję pod kreską. Najbardziej na wartości straciły WIG-górnictwo (o 8,78 proc.) oraz WIG-energia (o 4,03 proc.).

Na tle pozostałych sektorów pozytywnie wyróżniał się jedynie WIG.Games - w górę o 2,18 proc.

Spółki górnicze w odwrocie, Allegro traci przez plany Amazona

Podczas sesji w środę zdecydowana większość spółek zakończyła dzień pod kreską. Najmocniej, bo o 8,99 proc. do 175,05 zł zniżkował kurs KGHM-u. Mocno straciła też druga spółka wydobywcza - kurs JSW poszedł w dół 6,4 proc. do 31,13 zł.

Kurs Allegro stracił 5,92 proc. i wyniósł 70,54 zł.

"Informacja o planach Amazona z pewnością wystraszyła w środę inwestorów posiadających akcje Allegro. Jednak wpływ na dzisiejsze spadki mają też inne czynniki, m.in. fakt, że akcje Allegro były dość wysoko wycenione" - poinformował PAP Biznes dyrektor biura doradztwa inwestycyjnego Credit Agricole, Tomasz Wyłuda.

Jak podał Amazon, spółka rozpoczęła prace nad uruchomieniem serwisu Amazon. pl. Spółka podała, że przedsiębiorcy, planujący sprzedaż za pośrednictwem Amazon w Polsce oraz globalnie, mogą rejestrować swoje konta po polsku w ramach przygotowań do premiery serwisu.

Mocno zniżkowały także akcje spółek energetycznych: Tauron poszedł w dół 5,84 proc. do 2,806 zł, a PGE stracił 4,45 proc. i wyniósł 6,66 zł.

Pod kreską dzień zakończyły również wszystkie banki, najmocniej spadł Santander Bank Polska - o 4,57 proc. do 181,7 zł.

W środę w WIG20 tylko trzy spółki zakończyły dzień na plusie.

CD Projekt znowu w górę

Najmocniej zyskały akcje CD Projektu - o 5,27 proc. do 315,8 zł (w pierwszej części sesji akcje spółki rosły nawet kilkanaście proc.). To trzeci dzień mocnych wzrostów CD Projektu: w poniedziałek spółka zyskała ponad 10 proc., a we wtorek ponad 8,8 proc.

"Duże wzrosty na akcjach CD Projektu w poniedziałek i wtorek były spowodowane dwiema informacjami. Po pierwsze, publikacją grudniowego raportu firmy SuperData, zgodnie z którym Cyberpunk 2077 zaliczył najlepszy debiut w historii gamingowej branży, osiągając szacunkową sprzedaż gry w wersji elektronicznej na poziomie 10,2 mln egzemplarzy, uwzględniając zwroty" - powiedział PAP Biznes analityk Noble Securities Maciej Kietliński.

"Po drugie, na wzrosty mogła wpłynąć premiera pierwszego patcha naprawiającego błędy w Cyberpunk, głównie w wersji na konsole" - dodał.

Z kolei, jak powiedział PAP Biznes Kacper Koproń z Trigon DM, fundamentalnych powodów do takiego ruchu w górę nie ma.

"Patche nie poprawiły gry na tyle, by uzasadniać taki ruch, gra nie wróciła też do sklepu PlayStation" - wskazał.

Wzrosły także akcje: Orange Polska (o 1,77 proc. do 6,61 zł), Dino Polska (o 1,28 proc. do 268,8 zł).

Analitycy Haitong Bank, w raporcie z 26 stycznia, podwyższyli rekomendację Orange Polska do "kupuj" z "neutralnie", podwyższając cenę docelową akcji spółki do 7,2 zł z 7 zł.

W indeksie średnich spółek najmocniej, bo o 2,82 proc., w górę poszły akcje Biomedu Lublin.

Istotnie Zyskały także: 11 bit studios (w górę 1,21 proc.), Ten Square Games (wzrost o 1 proc.).

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej zniżkowały: Millennium - o 6,4 proc. oraz mBank, który stracił 5,94 proc.

W sWIG80 najmocniej wzrosły: MLP Group - o 4 proc., PCC Rokita - o 2,92 proc.

Z kolei najmocniej w dół, bo 8,75 proc., poszły akcje INC. Mocno na wartości, bo 8,65 proc., stracił też kurs Grodna.