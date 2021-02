"Jesteśmy zadowoleni z warunków, które udało nam się wynegocjować z Fast Enterprises, LLC. Doraźnie oznaczają wypływ gotówki, w dłuższym jednakże horyzoncie pozwalają uniknąć kosztownej, pochłaniającej energię naszej organizacji, długotrwałej batalii sądowej, której wynik mógłby okazać się dla spółki mniej korzystny, niż zawarte porozumienie. Dzięki temu, że ryzyko materializacji przegranego procesu zostało zażegnane, mamy dużo lepszą pozycję zarówno w stosunku do rynku finansowego, jak i inwestorów, których obawy zostały w końcu rozwiane. Osiągnięta ugoda pozwoli nam skupić się na pracy związanej z rozwojem spółki i umacnianiu jej pozycji rynkowej. Obie strony uznały nie tylko, że porozumienie jest lepsze niż spór, ale również, że istnieje pole do współpracy" - powiedział prezes Bogdan Zborowski, cytowany w komunikacie.

W ramach osiągniętego porozumienia, Sygnity zapłaci Fast Enterprises, LLC ponad 14 mln zł (ok. 3,75 mln USD). Całość roszczeń Fast, potencjalnych odsetek oraz pozostałych kosztów szacowana była przez spółkę łącznie na około 36 mln zł. Rozwiązane w związku z tym rezerwy będą miały znaczny pozytywny wpływ na wyniki Sygnity w I kw. 2020/2021. EBITDA spółki wyniesie według obecnych szacunków ok. 26,6 mln zł, zysk brutto ok. 29,5 mln zł, a zysk netto ok. 26 mln zł, podano także. Przychody to ok. 52,5 mln zł.

"Uznaliśmy, że Fast może wrócić na polski rynek, oferując krajowej administracji swoje rozległe międzynarodowe doświadczenie w informatyzacji systemów podatkowych. Razem z Sygnity podejmiemy intensywne działania zmierzające do przekonania decydentów, że warto rozwijać cyfryzację tego obszaru, korzystając z nowoczesnych rozwiązań działających w krajach, gdzie wykonywaliśmy takie projekty" - powiedział Marek Bawoł z Fast Enterprises, LLC.

Fast wdrożył swoje rozwiązania m.in. w USA, Kanadzie, Nowej Zelandii i Malezji. Ostatni kontrakt został wykonany w Finlandii, gdzie został uznany za najlepszy projekt roku 2020 przez fiński oddział International Project Management Association. Wyróżnienie było pierwszą od pięciu lat nagrodą dla projektu niezwiązanego z infrastrukturą, podano także.

"Sprawa sporu między Sygnity a Fast Enterprises, LLC rozpoczęła się w 2016 roku i dotyczyła rozliczeń w ramach realizowanego wspólnie kontraktu e-Podatki. W trakcie ostatnich miesięcy udało się stronom wypracować kompromis, który pozwala uniknąć kontynuacji kosztownych procesów sądowych i uwalnia Sygnity z ryzyk, które ciążyły informatycznej spółce, jako ostatnia nierozwiązana kwestia w procesie restrukturyzacyjnym" - przypomniano w materiale.

Jednocześnie spółka podkreśliła, że szczegółowe i ostateczne informacje nt. wyników finansowych za I kw. roku obrotowego, który rozpoczął się 1 października 2020 roku zostaną przekazane w raporcie okresowym, którego termin publikacji zaplanowano na 26 lutego 2021 roku.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

