"Spółka Pfleiderer Polska odnotowała wzrost wolumenów sprzedaży w kategorii produktów wysokomarżowych pomimo znacznego spowolnienia w branży meblowej w II kwartale 2020. Korzystny miks produktowy - większy udział w przychodach wysokomarżowych wyrobów takich, jak MFC, CPB, blatów czy lakierowanych HDF, przyczynił się do znaczącej poprawy marżowości. Znaczenie tych produktów w przychodach rośnie dzięki inwestycjom Grupy Pfleiderer w rozbudowę produkcji głównie produktów wysokomarżowych. W latach 2017-2020 Grupa zrealizowała plan inwestycyjny o łącznej wartości 74 mln euro" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że rozpoczęty wcześniej proces transformacji cyfrowej został przyspieszony w 2020 roku w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. W minionym roku spółka pracowała także nad dalszą poprawą jakości produktów, minimalizacją kosztów ich wytworzenia i rozwojem zamkniętego obiegu produktów. W tym celu w zakładzie w Grajewie zainstalowano nowe sortowniki pozwalające na dalszą redukcję zanieczyszczeń mineralnych w płytach, w grudniu rozpoczęto budowę nowych stacji nasypowych (zakończenie planowane jest na koniec I kwartału 2021 roku). Z kolei w zakładzie w Wieruszowie zakupiono instalację do przerobu drewna z recyklingu. Odpowiadając na umacniające się megatrendy związane z większą koncentracją konsumentów na domowych remontach, spółka przygotowała nową kolekcję MoodStories 2021-2024.

"Wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki w niestabilnym otoczeniu rynkowym, w pełni wykorzystując szanse rynkowe. Pomimo działania w nadzwyczajnym reżimie sanitarnym zachowaliśmy ciągłość działania we wszystkich obszarach. Duże inwestycje w ostatnich latach, rozpoczęty proces digitalizacji, zwiększenie mocy produkcyjnych fabryki w Grajewie umożliwiły nam szybkie reagowanie na rosnący popyt. Coraz większy udział w sprzedaży produktów wysokomarżowych pozytywnie przekłada się na poziomy rentowności. Przyjęty model biznesowy, oparty na dywersyfikacji produktowej i geograficznej, elastyczności kształtowania kosztów jest odporny na wahania koniunktury i wspiera długoterminowy rozwój spółki. Dodatkowo sprzyja nam rynek i zmiana zachowań konsumenckich. Pandemia wzmocniła megatrendy widoczne już wcześniej - klienci coraz mocniej koncentrują się na remontach, upiększaniu i zwiększaniu komfortu swojego miejsca zamieszkania i otoczenia, bo tak teraz spędzają większość czasu. Zakończenie kluczowych inwestycji, odpowiednie moce produkcyjne, wdrożenie systemu SAP Commerce Cloud umożliwiający dalszy rollout i nowoczesny design to nasze fundamenty do dalszego wzrostu" - powiedział dyrektor zarządzający Pfleiderer Polska Sp. z o.o. odpowiedzialny za rozwój biznesu w Polsce i Europie Centralnej i Wschodniej Grzegorz Kulesza, cytowany w komunikacie.

Pfleiderer jest branżowym liderem w wykorzystaniu drewna recyklingowanego w produkcji wyrobów płyt drewnopochodnych. Obecnie używa około 18% surowca z recyklingu i planuje zwiększyć jego udział do 30% w ciągu dwóch lat. Zwiększenie udziału recyklingu w wyrobach spółki pozwala na znaczące obniżenie kosztów produkcji i dalszy rozwój zamkniętego obiegu produktów, podsumowano w materiale.

Pfleiderer Polska jest wiodącym w kraju i Europie producentem płyt drewnopochodnych oraz liderem w wykorzystaniu drewna recyklingowanego w produkcji (jego wykorzystanie jest co najmniej 3 razy większe niż średnia rynkowa). Spółka należy do Grupy Pfleiderer, oferuje kompleksową obsługę dla rynku meblowego, wykończenia wnętrz i budownictwa.

(ISBnews)