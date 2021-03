Strata operacyjna wyniosła 6,74 mln zł wobec 1,39 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,12 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 54,05 mln zł rok wcześniej.

"W III kw. roku obrotowego 2020/2021 spółka prowadziła działalność w utrudnionych warunkach. Ze względu na rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19 wprowadzono w Polsce szereg obostrzeń, które drastycznie ograniczyły działalność spółki i negatywnie wpłynęły na wyniki finansowe w raportowanym okresie. W bardzo dobrym dla branży sportowej okresie sprzedażowym tj. od 7 do 29 listopada 2020 r. oraz od 28 do 31 grudnia 2020 r., sklepy stacjonarne Intersport zlokalizowane w galeriach handlowych ( stanowiące 97% powierzchni handlowej spółki ) zostały zamknięte. Sieć Intersport prowadziła w tym czasie sprzedaż eCommerce oraz sprzedaż hurtową za pośrednictwem magazynu głównego. Popyt na oferowane przez Spółkę artykuły sportowe zmalał za sprawą wprowadzonych dodatkowych ograniczeń w uprawianiu sportu. Zamknięte baseny i kluby fitness oraz zakaz uprawiania narciarstwa (zamknięte stoki narciarskie, wyciągi i bazy noclegowe) wpłynęły na mniejszą sprzedaż co negatywnie przełożyło się na przychody i wyniki finansowe spółki" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. r.obr. 2020/2021 spółka miała 13,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,38 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 122,03 mln zł w porównaniu z 159,53 mln zł rok wcześniej.

Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

