Dow Jones Industrial zniżkował 121 punktów, czyli 0,39 proc. do 31.270,09 pkt. S&P 500 spadł 1,31 proc. do 3819,78 pkt. Nasdaq Composite stracił 2,70 proc. i zamknął sesję na poziomie 12 997,75 pkt., a więc poniżej ważnego z przyczyn psychologicznych poziomu 13 tys. punktów.

Rentowność 10-letnich UST rosła w środę 8 pb do 1,49 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich szła w górę o 5 pb do 2,26 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 134 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 143 pb.

Rosnąca rentowność obligacji skarbowych wzbudza obawy wśród inwestorów giełdowych. Część z nich spodziewa się, że środki z giełdy w tych warunkach będą przenoszone na rynki długu. Wzrost rentowności papierów dłużnych to dodatkowe koszty dla firm bazujących na rozwoju głównie poprzez finansowanie dłużne, w tym dla koncernów technologicznych.

Amazon, Microsoft i Alphabet spadły w środę po ponad 2 proc., Netflix stracił prawie 5 proc., a Apple zniżkował 1,6 proc.

Norwegian Cruise Line i Carnival zyskały po około 6 proc., a American Airlines poszedł w górę 4 proc. po tym, jak prezydent Joe Biden powiedział we wtorek, że Stany Zjednoczone do końca maja będą miały wystarczającą liczbę szczepionek, by zaszczepić wszystkich dorosłych Amerykanów. To o dwa miesiące szybciej od dotychczasowych planów.

Akcje Lyft szły w górę o 5,5 proc., a strata spółki na akcję w pierwszym kwartale 2021 roku ma być niż się wcześniej spodziewano.

Notowania Wendy’s rosły 6 proc., chociaż kwartalny zysk spółki na akcję wyniósł 17 centów wobec oczekiwanych 18 centów.

Notowania Dollar Tree zwyżkowały 2,5 proc. W czwartym kwartale zysk na akcję firmy wyniósł 2,13 USD vs konsensus rynkowy w wysokości 2,11 USD.

Wskaźnik aktywności w usługach w USA w lutym wyniósł 55,3 pkt., wobec 58,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 58,7 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 59,8 pkt. wobec 58,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. We wstępnym odczycie indeks wyniósł 58,9 pkt. (PAP)